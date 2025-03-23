تكريم 500 من حفظة القرآن الكريم و5 أمهات مثاليات بالقليوبية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات، بمركز شباب السادات بالحرس الوطني بمدينة بنها محافظة القليوبية، حيث شهدت حضور عدد كبير من أبناء المنطقة وسط فرحة كبيرة من الأهالي بتكريم حملة كتاب الله، إضافة إلى تكريم الأمهات المثاليات تقديرا لمشوارهن مع أبنائهن خلال الفترات الماضية.

احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات التحالف الوطني

وشهد الحفل حضور عدد كبير من أبناء المنطقة إضافة إلى مشاركة الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب في القليوبية، والدكتور ياسر حلمي أبو غياتي وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد شعلان منسق التحالف الوطني بمدينة بنها محافظة القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية من أبناء مدينة بنها.

وكشف أحمد شعلان منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية، أن الاحتفالية شهدت ترتيبات سابقة من خلال إجراء مسابقه لحفظة القرآن الكريم، شارك فيها 500 طفل وطفلة من أبناء المنطقة، وتمت التصفيات بها حيث فاز 50 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم كاملا، إضافة إلى إجراء اختيار لـ5 أمهات مثاليات لتكريمهن وتقديرا لهن على مشوارهن وتضحيتهن خلال الفترة الماضية مع أسرهن.

وأكد شعلان، أن الاحتفالية بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة لوكيل وزارة الشباب والرياضة تبعها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف ثم ابتهال قدمه الشيخ أحمد رضا أبو راس المتهل بالإذاعة والتلفزيون، ثم فقرة الإنشاد الديني، ثم تم تكريم الفائزين من حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات وختاما بابتهال قصير لفرقه الإنشاد الديني بمدينة بنها محافظة القليوبية.

وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية،دعم حفظة القرآن الكريم

وأوضح الشيخ ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن ذلك جاء في إطار الجهود المبذولة لدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على تعزيز معرفتهم الدينية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا أن مبادرة تكريم حفظة القرأن بالمحافظة تأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمستوى التعليمي والديني، وغرس القيم الإسلامية السمحة وتعاليم القرآن الكريم في نفوس الأجيال الجديدة، تحت إشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

أوضح الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن تلقي المبادرة ترحيبًا واسعًا بين أهالي مدينة بنها مشيرا أنها تمثل دعمًا حقيقيًا لمسيرة دعم الفائقين التعليمية والدينية، وتشجيع حفظة القرأن على مواصلة حفظهم وتعليمهم للعلوم الشرعية، مما يسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات بفكر مستنير وأخلاق قويمة

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