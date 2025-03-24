الإثنين 24 مارس 2025
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رسالة إلى وزير التنمية المحلية

تعيش مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية حالة من الفوضى بالشوارع والتى تحولت إلى سوق مفتوحة، وذلك جراء ترهل أداء إدارة التنمية المحلية بالمركز مما جعل الشوارع تغرق في الفوضي.

فالباعة الجائلين إحتلوا الشوارع العامة بالمدينة فلم تعد تستطيع أن تمر بسيارة أو توكتوك او حتى دراجة نارية من الشوارع، لانك لو لمست عمود خيمة لأحد البائعين أو اعترضت عن دفع ثمن مرورك أو إنتظارك يكون مصيرك هو الضرب أو القتل. فضلا عن تراكم أكوام القمامة في الشوارع، فإنتشرت الحشرات والحيوانات الضالة والرائحة الكريهة. 


ولعل آخر تلك الحوادث هو الرجل الذى ذهب لزيارة حماته بمستشفى فاقوس المركزى وأوقف التوكتوك على جانب بحر فاقوس أمام المسشفى غير أنه فوجئ بأحد البلطجية يستوقفه، ويطلب منه دفع ثمن الإنتظار، فرفض السائق الانصياع للبلطجى فما كان من الرجل إلا أنه إستل السلاح الأبيض هو وأخوه وطعناه طعنة نافذة أودت بحياته في الحال. واستطاعت قوات الشرطة إلقاء القبض على أحد الجناة ومازال الآخرهاربا..

من المسئول عن هذه الفوضي؟ سبق أن تقدم الأهالي بعدة استغاثات إلى المسئولين في مجلس المدينة لإعادة الانضباط إلى الشوارع ولكن دون جدوى، والمشكلة أننا عندما لجألنا إلى محافظ الشرقية للتحقيق وزيارة مدينتنا للوقوف على المأساة التى أصبحنا نعيش فيها فقام المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بزيارة المركز بعد الاتصال برئيس المدينة وبالتالى لم يجد أى مخالفات أثناء الزيارة..

بائع شاي يطعن شابا أمام مدخل مستشفى فاقوس العام بالشرقية (صور)

ظلام دامس في شوارع فاقوس والأهالي يستغيثون بمحافظ الشرقية

 

كل ما يحلم به أهالى فاقوس هو زيارة مفاجئة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية للوقوف على طبيعة المأساة التى يعيشها الأهالى جراء الفوضى التى أصبحت تسيطر على الشوارع.

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