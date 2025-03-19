محافظ دمياط يتابع الأعمال الجارية لتنفيذ مطبات للتهدئة بطريق السيالة بورسعيد

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الأعمال التى تقوم بها مديرية الطرق لتنفيذ مطبات للتهدئة بطريق السيالة / بورسعيد، وذلك خلال مروره بالمنطقة صباحًا.

محافظ دمياط يتابع أعمال المطبات الصناعية

تنسيق مشترك لتنفيذ الأعمال

وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " مع المهندس طارق بدوى مدير المديرية، موقف الأعمال، حيث تبدأ من مفارق العنانية حتى طريق شطا، بتنفيذ مطبات للتهدئة بأماكن التقاطعات والدورانات،وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور دمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

توجيهات بالالتزام بالمواصفات الفنية

ووجه " المحافظ " بالالتزام بالمواصفات الفنية للتنفيذ، ولفت إلى أنه تم التوجيه بتنفيذ المطبات استجابةً لمطالب الأهالى لضبط سرعة السيارات بالطريق والحد من الحوادث.

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