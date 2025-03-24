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حوادث

استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في واقعة التعدي علي أب وأبناءه بالطالبية

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أب وأبنائه الثلاثة بمنطقة الطالبية بالجيزة.

 

وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وأفادت التحريات أن سبب الاعتداء يرجع إلى خلافات سابقة بين أحد الأبناء وزميله له فى المدرسة بسبب “كيس مياه”.

 

ملابسات التعدي علي اب وأبناءه 

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أب وأبنائه الثلاثة بمنطقة الطالبية بالجيزة.

 

اصابة 3 طلاب فى مشاجرة بالطالبية بسبب الزعم رشق طالبة بكيس مياه داخل مدرسة 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص  بالتعدى بالضرب المبرح على رجل وأولاده الثلاثة داخل منزلهم بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، ما تسبب فى إصابتهم بكدمات وجروح متفرقة

وبالفحص تبين  تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا  من  أحد الأشخاص وأنجاله " ثلاثة طلاب مصابين بإصابات سطحية بالجسم"  – جميعهم مقيمين بدائرة القسم ؛  ينهمون فيه  5 أشخاص من بينهم " طالبة " – مقيمين بدائرة القسم ؛ بالحضور إلى مسكنهم  والإعتداء عليهم  بالضرب المبرح، لإعتقادهم قيام أحد أنجال المبلغ طالب من الطرف الأول برشق الطالبة من الطرف الثانى، بكيس مياه لإثناء تواجدها داخل أحد المدارس الكائنة بدائرة القسم، فحدثت بينهم مشاجرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم.

 


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

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