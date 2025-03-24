الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البطولات المحلية سلاح علي ماهر لدراسة الزمالك قبل نصف نهائي كأس مصر

علي ماهر، فيتو
علي ماهر، فيتو

بدأ علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا في تجميع معلومات عن فريق الزمالك قبل مواجهته الجمعة القادم بنصف نهائي كاس مصر.

وحرص ماهر علي مشاهدة عدد من مباريات الزمالك الأخيرة بالبطولات الثلاث المحلية الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة وخرها بتروجت بكاس عاصمة مصر والتي انتهت بهزيمته بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما الأحد على إست  الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

ومن المنتظر أن يلقي علي ماهر بعض محاضرات الفيديو للاعبي سيراميكا يستعرض خلالها أهم نقاط القوة والضعف بالفريق الأبيض.

ويبدا اليوم الإثنين فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر استعداداته لمواجهة الزمالك بنصف نهائي كاس مصر المقرر لها الجمعة القادم.

وحصل الفريق علي راحة سلبية أمس الأحد عقب فوزه بثلاثية نظيفة علي غزل المجلة ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بدور المجموعات بمسابقة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

 

ويلتقي فريقا الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء الجمعة 28 مارس في نصف نهائي كأس مصر.

وتأهل فريق الزمالك على  حساب سموحة برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد القاهرة الدولي، ليحصد بطاقة تأهله إلى دور نصف نهائي.

كما تأهل سيراميكا كليوباترا بعدما تخطي الجونة بنتيجة 3-1، على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا

ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك مع سيراميكا يوم الجمعة المقبل 28 مارس الجاري فى قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

جاءت موافقة الاتحاد بناء على الطلب المقدم من نادي سيراميكا وسداده لنفقات استقدام الطاقم الأجنبي.

وكلف الاتحاد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الذي جاء قبل أسبوع كامل من إقامة المباراة وإيداع المتقدم بالطلب تكاليف استقدامه لدى الاتحاد.

مواجهات نصف نهائي كأس مصر 

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر نصف نهائي كأس مصر سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا الزمالك علي ماهر بتروجت موعد مباراة الزمالك وسيراميكا مباراة الزمالك وسيراميكا

مواد متعلقة

كأس عاصمة مصر، الأهلي يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الطلائع

سيراميكا يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك بكأس مصر

طوارئ بصفوف الفراعنة استعدادًا للقاء سيراليون.. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع.. سيناريوهات تأهل المنتخب لكأس العالم.. وإصابة إبراهيم عادل تقلق العميد

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

إنبي يسعى للحفاظ على الصدارة أمام فاركو تحسبًا لفوز الأهلي في كأس الرابطة

المصري في مهمة صعبة أمام البنك الأهلي صاحب الصدارة في كأس عاصمة مصر

السيد منير حكما لمباراة المصري والبنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الكهرباء تحسم الجدل حول فكرة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

زغلول صيام يكتب: عندما يعود حسن هدهد سيعود الفن المصري! وليد ورضوى عندي أهم من كريم عبد العزيز وأحمد حلمي.. ويا عم سعفان ارحمنا أنت وصاحبك

الأهلي يخطط لحسم صفقة زيزو في هذا الموعد

منوعات

المزيد

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

الأحمر بـ 550 جنيها، أسعار النحاس في الأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى الجنة (فيديو)

متى تبدأ ليلة القدر2025 وماذا نقول فيها؟ اعرف أقوال العلماء

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح "عين التمر"

المزيد
الجريدة الرسمية