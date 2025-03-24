البطولات المحلية سلاح علي ماهر لدراسة الزمالك قبل نصف نهائي كأس مصر

بدأ علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا في تجميع معلومات عن فريق الزمالك قبل مواجهته الجمعة القادم بنصف نهائي كاس مصر.

وحرص ماهر علي مشاهدة عدد من مباريات الزمالك الأخيرة بالبطولات الثلاث المحلية الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة وخرها بتروجت بكاس عاصمة مصر والتي انتهت بهزيمته بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما الأحد على إست الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

ومن المنتظر أن يلقي علي ماهر بعض محاضرات الفيديو للاعبي سيراميكا يستعرض خلالها أهم نقاط القوة والضعف بالفريق الأبيض.

ويبدا اليوم الإثنين فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر استعداداته لمواجهة الزمالك بنصف نهائي كاس مصر المقرر لها الجمعة القادم.

وحصل الفريق علي راحة سلبية أمس الأحد عقب فوزه بثلاثية نظيفة علي غزل المجلة ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بدور المجموعات بمسابقة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويلتقي فريقا الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء الجمعة 28 مارس في نصف نهائي كأس مصر.

وتأهل فريق الزمالك على حساب سموحة برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد القاهرة الدولي، ليحصد بطاقة تأهله إلى دور نصف نهائي.

كما تأهل سيراميكا كليوباترا بعدما تخطي الجونة بنتيجة 3-1، على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا

ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك مع سيراميكا يوم الجمعة المقبل 28 مارس الجاري فى قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

جاءت موافقة الاتحاد بناء على الطلب المقدم من نادي سيراميكا وسداده لنفقات استقدام الطاقم الأجنبي.

وكلف الاتحاد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الذي جاء قبل أسبوع كامل من إقامة المباراة وإيداع المتقدم بالطلب تكاليف استقدامه لدى الاتحاد.

مواجهات نصف نهائي كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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