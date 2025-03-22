سيراميكا يكتسح المحلة بثلاثية في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره غزل المحلة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

جاءت أهداف سيراميكا كليوباترا عن طريق محمد عادل في الدقيقة 2، ومازن ياسر الهدف الثاني في الدقيقة 55 ثم فخري لاكاي في الدقيقة 81.

وتلقي محمد عادل لاعب سيراميكا ويحيى زكريا لاعب الغزل بطاقة حمراء بعد حصولهما على بطاقتين صفراوين.

تشكيل سيراميكا ضد غزل المحلة

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - سعد سمير - يوسف عفيفي.

في خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - محمد عادل - أيمن موكا - أحمد بلحاج.

في خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - احمد بيكهام - أحمد هاني - محمد رضا - محمد شكري - محمد صادق - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

تشكيل غزل المحلة امام سيراميكا

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.



المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.



المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.



المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

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