موعد مباراة المصري والبنك الأهلي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

يلتقي فريقا المصري والبنك الأهلي مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي

وتنطلق مباراة فريقا المصري والبنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين فى ستاد الجيش ببرج العرب في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات، في كأس عاصمة مصر.

وتذاع مباراة المصري والبنك الاهلي عبر قناة اون تايم سبورت 2

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي

مباراة المصري والبنك الأهلي

ويحتل فريق البنك الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل ونفس الرصيد لفريق غزل المحلة صاحب المركز الثاني يليهما المصري البورسعيدي في المركز الثالث بنقطة وحيدة ثم زد بنفس الرصيد.

حكام مباراة المصري وفريق البنك الأهلي

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة دور الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق البنك الأهلي.

ويتكون الطاقم التحكيمي من: السيد منير حكمًا للساحة ومعه محمد مصطفى إسماعيل ومحمد صلاح مهران كمساعدين، فيما يتولى عاطف حسين مهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهمة مهام حكم تقنية الفيديو إلى محمد الصباحي بمعاونة من زميله أحمد عبد الله.

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجيت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

مواعيد مباريات المصري بكأس الرابطة

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى:

راحة لفريق المصري.

مباراة الجولة الثانية:

المصري وزد الأربعاء 13 مارس الجاري على ستاد السويس الجديد (1-1)

مباراة الجولة الثالثة:

تجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الرابعة:

تجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الخامس من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد

مباراة الجولة الخامسة:

تجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد.

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