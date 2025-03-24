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رياضة

سيراميكا يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك بكأس مصر

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

 يبدأ اليوم الإثنين فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر استعداداته لمواجهة  الزمالك بنصف نهائي كأس مصر المقرر لها الجمعة القادم.

وحصل الفريق على راحة سلبية أمس الأحد عقب فوزه بثلاثية نظيفة على غزل المحلة ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بدور المجموعات بمسابقة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

 ويلتقي فريقا الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء الجمعة 28 مارس في نصف نهائي كاس مصر 

وتأهل فريق الزمالك على  حساب سموحة برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد القاهرة الدولي، ليحصد بطاقة تأهله إلى دور نصف نهائي.

كما تأهل سيراميكا كليوباترا بعدما تخطي الجونة بنتيجة 3-1، على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

 

حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا

 ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك مع سيراميكا يوم الجمعة المقبل 28 مارس الجاري فى قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

جاءت موافقة الاتحاد بناء على الطلب المقدم من نادي سيراميكا وسداده لنفقات استقدام الطاقم الأجنبي.

وكلف الاتحاد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الذي جاء قبل أسبوع كامل من اقامة المباراة وإيداع المتقدم بالطلب تكاليف استقدامه لدى الاتحاد.

 

مواجهات نصف نهائي كأس مصر 

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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