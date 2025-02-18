رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح جميع الكسور والأعطال (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من جميع أعمال إصلاح الكسور والأعطال المفاجئة في خطوط المياه الرئيسي في وقت قياسي، فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات، وذلك بسبب التدريب العملي الجيد لفرق الطوارئ وفنيين وعمال الشركة.

التجاوب الفورى مع الأعطال

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، على التجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

واشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى استمرار أعمال صيانة خطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، علي مستوى محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتوازي مع إقامة المشروعات وأعمال الإحلال والتجديد والتطوير للمحطات، مضيفا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى على أعلى مستويات الجودة.

جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

وقال اللواء عبد الحميد عصمت: اننا أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع مع الأعطال المفاجئة، بإشراف وتواجد مديري المناطق ورؤساء القطاعات علي أرض الواقع، مع توفير كافة المعدات، مؤكدًا علي إحلال وتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، في عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة.

جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

انتظام سير العمل في جميع المحطات

واوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.



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