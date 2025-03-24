الإثنين 24 مارس 2025
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رياضة

الهدايا تنهال على حامل الكرات بعد مباراة ألمانيا وإيطاليا لهذا السبب

ألمانيا وإيطاليا
ألمانيا وإيطاليا

ألمانيا وإيطاليا، شهدت مباراة ألمانيا ضد إيطاليا، أمس الأحد، واحدة من الأهداف الطريفة في عالم الساحرة المستديرة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3 على ملعب سيجنال إيدونا بارك في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ففي لقطة الهدف الثاني لألمانيا، تألق الحارس جيانلويجي دوناروما في التصدي لرأسية قوية من تيم كلينيست مبعدا إياها إلى ركنية.

وتوجه الحارس الإيطالي لإلقاء اللوم على زملائه تاركا مرماه، واستغل حامل الكرات ذلك، وأعطى الكرة سريعا لجوشوا كيميتش، الذي نفذ بدوره الركنية سريعا مرسلا عرضية لجمال موسيالا المتواجد وحيدا أمام المرمى الخالي، ليسجل بسهولة.

وعقب اللقاء توجه كيميتش للفتى ووقع له على كرة، وأعطاها إياه كما التقط معه صورة تذكارية.

تذكرة مجانية لحضور مباراة المانيا 

أما المدير الرياضي للمنتخب الألماني رودي فولر، فوعد الفتى بحصوله على تذكرة مجانية لحضور المباراة المقبلة لألمانيا على أرضها.

وقال الفتى في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا": "قذفت الكرة سريعا لجو. كان لدينا تواصل بالعين قبلها، لكن لم يسبق لي وأن مررت بتلك التجربة من قبل، فهذه هي المرة الأولى لي كحامل كرات. الشعور لدي جيد للغاية".

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