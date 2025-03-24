الإثنين 24 مارس 2025
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ثقافة وفنون

المسلماني يكرم رؤساء إذاعة القرآن الكريم السابقين في عيد ميلادها الحادي والستين

أحمد المسلماني، فيتو
أحمد المسلماني، فيتو

علمت فيتو أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني سوف يكرم عددًا من الرؤساء  والمذيعين السابقين بشبكة القرآن الكريم، تزامنًا مع احتفالها بالذكرى الحادية والستين على إنشائها. وتحتفل شبكة القرآن الكريم غدًا بمرور 61 عامًا على إنشائها في 25 مارس 1964.

وتضم قائمة المكرمين كلًا من: الدكتورة هاجر سعد الدين وإبراهيم مجاهد وحسن مدني وحسن سليمان ومحمد فؤاد وإبراهيم خلف وآخرين.

ويتضمن احتفال شبكة القرآن الكريم بعيدها الحادي والستين غدًا فترة مفتوحة يقدمها رئيس الإذاعة محمد نوار ورئيس الشبكة إسماعيل دويدار.

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أحمد المسلماني هاجر سعد الدين رئيس الهيئة الوطنية

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