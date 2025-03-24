احتفل بختم القرآن الكريم للمرة الثالثة.. تعرف على أخر ما كتبه الفنان محمد صلاح حايس قبيل وفاته

رحل عن عالمنا الفنان محمد صلاح حايس، مساء أمس الأحد، وذلك بشكل مفاجئ، وشيعت جنازته بمسجد الشربيني بمدينة شربين محافظة الدقهلية ووري الثرى.

في هذا السياق، بدأ الجمهور، يتداول منشور احتفاله الفنان الراحل بختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان الجاري أكثر من مرة، حيث كان كتب على صفحته على “فيس بوك”:"الحمدلله تمت الختمة الثالثة للقرآن الكريم.. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

وتزامن هذا المنشور مع منشور آخر كتبه تعليقًا على حال الدراما المصرية، حيث كتب: “لإصلاح حال الدراما..يجب وجود رقابة على النصوص المقدمة، والتي يجب أن تكون كاملة، وأخذ الموافقة على التنفيذ، وعرضها بعد المشاهدة”.

كانت أسرة الفنان الراحل قد أعلنت نبأ وفاته، وكتب صلاح حايس، نجل شقيقه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا جاء فيه: «البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى عمي محمد صلاح حايس، والدفنة الساعة 2 من مسجد الشربيني».



يذكر أن آخر ظهور تليفزيوني للفنان الراحل كان خلال مشاركته في مسلسل «اللهم إني صايم» بطولة مصطفى شعبان وماجدة زكي.

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