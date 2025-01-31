فيلم سكر يحصد 12 ألف جنيه في إيرادات الخميس

حقق فيلم "سكر" الذى تقوم ببطولته الفنانة حلا الترك ومعتز هشام إيرادات أمس الخميس بلغت 12,433 ألف جنيه.

فيلم سكر يدور في إطار اجتماعي موسيقي كوميدي مناسب للأطفال، حول سيدة شريرة تعمل مديرة ملجأ أيتام وتلعب دورها ماجدة زكي وتتعامل مع الأطفال بصرامة، فيما يظهر محمد ثروت بشخصية السائق والمساعد لـ ماجدة في الملجأ.

أبطال فيلم سكر

العمل بطولة محمد ثروت، معتز هشام، حلا الترك، ريهام الشنواني، وياسمينا العبد، مع عدد من الأطفال والشباب وضيوف الشرف منهم أشرف زكي وعباس أبو الحسن وإسلام إبراهيم، والعمل مأخوذ عن رواية صاحب الظل الطويل للأمريكية جين ويبستر.

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