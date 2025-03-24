الإثنين 24 مارس 2025
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الصور الأولى لحادث إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق جمصة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ميكروباص، فيتو

حصلت "فيتو" علي مجموعة صور لحادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق جمصة بلقاس امام قرية الرزقة، في محافظة الدقهلية، ما أسفر عن إصابة 12 شخص.

وأصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي  طريق جمصه بلقاس أمام الرزقه في محافظة الدقهلية.

إصابة 12 شخص في حادث علي طريق جمصة 

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص ونتج عنه إصابة 12 شخص.

7 سيارات اسعاف الي موقع الحادث 

علي الفور هرعت  7 سيارات اسعاف الي موقع الحادث وقوة أمنية الي موقع الحادث علي طريق بلقاس جمصة امام قرية رزقة.

اسماء المصابين في حادث طريق جمصة 


وبالفحص تبين اصابة 12 شخص وهم: 
1/عبد الرازق عبد الهادي مصيلحى 59 سنه من القاهره، اشتباه كسر بالضلوع 
2/ أحمد ممدوح توفيق 33سنه من المنيا 
اشتباه خلع بالكتف الأيسر
3/ محمد صبحي شعبان 33 سنه من القاهره 
اشتباه كسر باليد اليسرى 
4/ محمد احمد قاسم 46سنه من الجيزة 
كدمات وسحجات
5/ عمرو محمد إبراهيم 40 سنه من القاهره 
كدمات وسحجات
6/ مني احمد محمد قطري 26  سنة شبراويش اجا,جروح بالوجه 
7/ ايمن شفيق عبد المجيد 46سنة الخانكه قليوبيه اشتباه نزيف بالمخ، واشتباة كسر بالضلوع، وكسر مضاعف بالقدم اليمنى 
8/ اشرف حافظ رمضان  50 سنه القاهره 
اشتباه ما بعد الارتجاج
9/ كريم ابراهيم سعفان 38 سنه القاهره
اشتياه كسر بالعمود الفقري
10/ احمد محمد احمد  27 سنة ميت غمر
اشتياه كسر بالقدم اليسرى
11/ هيثم محمد البسيوني 52 سنة القاهره
جرح قطعي بالرأس 4سم اشتباه ما بعد الارتجاج
12/ محمود عبدالعزيز حسن 38 سنة القاهره.شبرا الخيمه، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

نقل المصابين لمستشفي دكرنس 

وتم نقل المصابين لمستشفي بلقاس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات  

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