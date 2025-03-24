بالأسماء، إصابة 12 شخصا في حادث على طريق جمصة بالدقهلية

أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق جمصه بلقاس أمام الرزقه في محافظة الدقهلية.

إصابة 12 شخص في حادث علي طريق جمصة



تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص ونتج عنه إصابة 12 شخص.

7 سيارات اسعاف الي موقع الحادث



علي الفور هرعت 7 سيارات اسعاف الي موقع الحادث وقوة أمنية الي موقع الحادث علي طريق بلقاس جمصة امام قرية رزقة.

اسماء المصابين في حادث طريق جمصة



وبالفحص تبين اصابة 12 شخص وهم

1/عبد الرازق عبد الهادي مصيلحى 59 سنه من القاهره، اشتباه كسر بالضلوع

2/ أحمد ممدوح توفيق 33سنه من المنيا

اشتباه خلع بالكتف الأيسر

3/ محمد صبحي شعبان 33 سنه من القاهره

اشتباه كسر باليد اليسرى

4/ محمد احمد قاسم 46سنه من الجيزة

كدمات وسحجات

5/ عمرو محمد إبراهيم 40 سنه من القاهره

كدمات وسحجات

6/ مني احمد محمد قطري 26 سنة شبراويش اجا,جروح بالوجه

7/ ايمن شفيق عبد المجيد 46سنة الخانكه قليوبيه اشتباه نزيف بالمخ، واشتباة كسر بالضلوع، وكسر مضاعف بالقدم اليمنى

8/ اشرف حافظ رمضان 50 سنه القاهره

اشتباه ما بعد الارتجاج

9/ كريم ابراهيم سعفان 38 سنه القاهره

اشتياه كسر بالعمود الفقري

10/ احمد محمد احمد 27 سنة ميت غمر

اشتياه كسر بالقدم اليسرى

11/ هيثم محمد البسيوني 52 سنة القاهره

جرح قطعي بالرأس 4سم اشتباه ما بعد الارتجاج

12/ محمود عبدالعزيز حسن 38 سنة القاهره.شبرا الخيمه، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم



نقل المصابين لمستشفي دكرنس

تم نقل المصابين لمستشفي بلقاس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات

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