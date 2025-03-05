الأربعاء 05 مارس 2025
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انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

ميجان ماركل
ميجان ماركل

تسبب برنامج  "With Love, Meghan" المعروض  على منصة "نتفلكس" والذي يركز على حياة ميجان ماركل، في إثارة موجة من الاستياء بين المشاهدين، حيث واجه انتقادات لاذعة عقب عرض حلقاته الأولى.

انتقادات حادة لميجان ماركل

وانتقد  بعض المشاهدين البرنامج  بأنه "مصمم فقط للأثرياء"، بينما اعتبره آخرون "أكثر البرامج تزيفًا على الإطلاق"، مما أدى إلى ردود فعل سلبية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، أعرب العديد من المشاهدين عن عدم قدرتهم على متابعة العرض لأكثر من بضع دقائق، معتبرين أنه "يفتقد إلى المصداقية والتواصل مع الجمهور العادي".

ويُعد برنامج "With Love, Meghan" واحدًا من أبرز المشاريع التي تروج لها ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري، وهو جزء من الاتفاقية الضخمة التي أبرماها مع "نتفلكس" في عام 2020.

ورغم الترقب الكبير والتوقعات العالية، لم يحقق البرنامج النجاح المرجو لدى الجمهور، حيث وصفه البعض بأنه "البرنامج الأكثر زيفًا".

وجاء عرضه بعد تأجيله من يناير إلى الشهر الحالي بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس، وهو ما أثار مزيدًا من الجدل حول توقيت إطلاقه وأعاد تسليط الضوء على قرارات الثنائي المثيرة للجدل.

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ميجان ماركل نتفليكس هاري

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