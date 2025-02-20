الخميس 20 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مارفل تكشف عن مدة عرض أول حلقتين من مسلسل Daredevil

مسلسل Daredevil:
مسلسل Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again، كشفت استديوهات مارفل، عن مدة عرض أول حلقتين من مسلسل "Daredevil: Born Again".

وأوضحت مارفل أن الحلقة الأولى من مسلسل "Daredevil: Born Again"، ستكون مدتها، 58 دقيقة، فيما ستقل مدة الحلقة الثانية لتصل لـ  47 دقيقة.

كما ذكرت مارفل، أن مسلسل "Daredevil: Born Again"، سيحتوي على مقدمة رسوم متحركة جديدة تظهر تمثالًا لـ Daredevil يتفكك ثم يعاد بناؤه. 

فيما أكد الممثل، فنسنت دونوفريو، أن مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN، سيفتح الباب لشيء "رائع للغاية"، في عالم مارفل السينمائي MCU.

وقال فنسنت في تصريحات صحفية: "هناك شيء لا يعرفه الناس، ونحن حتى لسنا متأكدين منه بالكامل.. مارفل تحتفظ بالكثير من الأسرار... لكننا نحصل على تلميحات".

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

وكشف الممثل ويلسون بيثيل، عن تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again.

وأوضح ويلسون، أن أحداث مسلسل Daredevil Born Again، تقع بعد 5 سنوات من أحداث الموسم الثالث من المسلسل.

 

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تصوير الموسم الثاني من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN بالتزامن مع عرض الأول

وأعلن كيفن فايجي، رئيس ستديوهات مارفل، أن تصوير الموسم الثاني من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN، سيتزامن مع عرض الموسم الأول على ديزني+، ولن يتم الانتظار حتى معرفة ردود أفعال الجمهور تجاه المسلسل.

 

مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN يحصل على تصنيف TV-MA

وحصل مسلسل مارفل DAREDEVIL: BORN AGAIN، على تصنيف  TV-MA (للبالغين)، وهو ما يعني أن  العرض التلفزيوني، يحتوي على مشاهد عنف تصويري، أو لغة بذيئة أو مشاهد جنسية مصورة أو مزيج منها.

وأعلنت استديوهات مارفل، عن طرح أولى حلقات مسلسلها  DAREDEVIL: BORN AGAIN، بتاريخ 4 مارس 2025، حصريا علي منصة Disney+.

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وأشاد الممثل، تشارلي كوكس، بالممثلة ديبورا آن وول وإلدن هنسون، التي تشاركه البطولة في مسلسل مارفل، Daredevil: Born Again.

وقالت تشارلي، في تصريحات صحفية: "من أول مشهد لي مع "ديبورا آن وول وإلدن هنسون" في مسلسل “Daredevil: Born Again، شعرت أنها مميزة حقا.. كما أن المشهد كُتب وكأنه مشهد نتذكر فيه الأوقات القديمة..لم يكن هناك حاجة للتمثيل على الإطلاق.. كان طبيعيا جدا وساحرا”.

 

تشارلي كوكس يتحدث عن Daredevil: Born AgainDaredevil: Born Again"Daredevil: Born Again"

كشف الممثل تشارلي كوكس، أن مسلسل "Daredevil: Born Again"، يشهد تحولات إبداعية معقدة من قبل ستديوهات مارفل.

أشار كوكس، في تصريحات صحفية، إلى أن التزام مارفل بتحسين العمل، وخلق مسلسلات تليفزيونية جديدة، تناسب جميع المشاهدين، سواء كانوا على دراية سابقة، بجميع أعمال عالم مارفل أم لا.

 

مشاهد قتالية بطريقة اللقطة الواحدة

وكشف الممثل "تشارلي كوكس"، أن مسلسل Daredevil Born Again، سيحتوي على مشاهد قتالية، تم تصويرها لقطة واحدة، مشابهة لتلك المتواجدة في الأجزاء السابقة، التي عرضت على منصة نتفليكس ـ Netflix.

وقال كوكس: "هؤلاء المشجعون المتحمسون للمسلسل، ولتلك المشاهد لن يخيب أملهم".

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