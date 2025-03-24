الأنبا مرقس يمنح "القمصية" لاثنين من كهنة إيبارشية شبرا الخيمة

ترأس نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس والسامرية بمنطقة كوبري أحمد عرابي، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته الأب القس أرمانيوس فاضل والأب القس إبيفانيوس موريس كاهني الكنيسة ذاتها قمامصة، كما رسم نيافته ٣٠ من أبناء الكنيسة شماسة.

وفي السياق ذاته، كرم نيافته ١٢ فردًا من الذين اجتازوا برنامج تعليم الكبار، كما افتتح مركز الأشعة بعيادات "مارجرجس والسامرية" بالكنيسة ذاتها، إلى جانب تفقد باقي مشروعات الكنيسة مثل بيت الضيافة ومركز الجيمانزيم.



إيبارشية أسوان تناقش قانون الأحوال الشخصية الجديد

عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان (مقر المطرانية)، بحضور صاحبا النيافة الأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهى، أعقبتها محاضرتين ألقاهما نيافة الأنبا بولا عن "كيفية تعامل الكاهن مع المشكلات الأسرية" و"قانون الأحوال الشخصية الجديد". كما هنأ نيافة الأنبا بيشوي الآباء الكهنة بأعياد سيامتهم التى توافق هذه الأيام.

وفي سياق رعوي أخر، عقد نيافة الأنبا بيشوي خلال الأسبوع الماضي عدة لقاءات مع الشباب والخدام والخادمات بالإيبارشية. اختتمها نيافته بلقاء الشعب فى الاجتماع العام مساء الجمعة الماضية.

الانبا مكاريوس يرسم كهنة جدد ويكرس مكرسة في إيبارشية المنيا

ترأس نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبي سيفين بمنطقة شلبي، بمشاركة عدد كبير من الآباء كهنة الكنيسة والإيبارشيات المجاورة.

رسامة كهنة

وخلال القداس، صلى نيافة الأنبا مكاريوس طقس تكريس إحدى طالبات التكريس بعد اجتيازها فترة الاختبار المقررة، حيث نالت اسم المكرسة براكسيا، كما تم قبول فتاتين جديدتين في مرحلة الابتداء للتكريس.

وفي سياق متصل، قام نيافة الأنبا مكاريوس بسيامة سبعة شمامسة كهنة جدد عقب صلاة الصلح، وهم:

القس توما (الشماس باسم سمير) للخدمة بكنيسة الشهيد مار يوحنا المعمدان بقرية عكاكا.







القس دميان (الشماس مرقس القمص دميان) للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بقرية صفط الخمار.







القس باخوميوس (الشماس بيشوي القمص بولس) للخدمة بمذبح القديس الأنبا أبرآم بقرية الشيخ خليل.







القس ميصائيل (الشماس بيشوي نزيه) للخدمة بمذبح القديسين قزمان ودميان بقرية الفواخر.







القس ثيؤفان (الشماس فليمون فيلبس) للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس بقرية تلة.







القس جبرائيل (الشماس كيرلس وجيه) للخدمة بكنائس قريتي طوّه والشيخ نجيم.







القس نحميا (الشماس كيرلس جرجس) للخدمة بكنيسة الشهيد أبي سيفين بقرية أبو جريد.





ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير البراموس بوادي النطرون، وفقًا للتقليد الكنسي المتبع.



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