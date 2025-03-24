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خارج الحدود

استشهاد 70 فلسطينيًّا بغزة في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين أنه تم استشهاد قرابة  70  فلسطينيا منذ فجر اليوم في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الإنين أفادت وسائل إعلام فلسطينية  باستشهاد 51 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ومنذ ساعات الفجر شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات مستهدفة منزلًا في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي  مدينة غزة، شمال القطاع.

 

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جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية عسكرية في غزة

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بركس وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة بيت لاهيا، فيما فتحت آليات الاحتلال نيرانها شرق مدينة غزة، وشنت الطائرات غارة على مدينة غزة، ما أدى لسقوط عدد من القتلى المصابين.

 

كذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بالقصف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي الجنوب، شنت مقاتلات الاحتلال أكثر من 25 غارة خلال ساعات في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات جراء قصف منازل وسيارات وخيام للنازحين.

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