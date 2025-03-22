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14 صورة ترصد أعمال تطهير ترعة بمنية النصر في الدقهلية (صور)

تطهير ترعة النزل
تطهير ترعة النزل بمنية النصر في الدقهلية، فيتو

أجرى محمد صلاح نائب رئيس رئيس مجلس مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية جولة تفقد خلالها الوحدة المحلية بالنزل، تطهير ترعة “النزل - منشأة الجمال” حفاظا على الموارد المائية والري.

وجاء ذلك بناء على تعليمات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية برفع مستوى الخدمات التنموية بنطاق رئاسة مركز ومدينة منية النصر، وبتكليف من محمد الدسوقي  رئيس مركز ومدينة منية النصر.

وقام نائب رئيس منية النصر بالمرور على الوحدة المحلية بالنزل ومتابعة أعمال الوحدة وسير وانتظام العمل بها وبعض الملفات الهامة بها، وخروج المعدات ومتابعة تطهير ترعة “النزل - منشأة الجمال ” حفاظا على الموارد المائية والري، ومتابعة النظافة بالنزل.

 وجاء ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للشارع المصري والحفاظ على البيئة.

 

 

 وأكد   رئيس  المركز  استمرار المتابعة اليومية لكافة الأعمال الميدانية في شتى المجالات الخدمية المقدمة للمواطنين، وضرورة متابعة تنفيذ رخص البناء للالتزام بها وبالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء.

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