السبت 15 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير الري يتابع منظومتي تطهير الترع والمناوبات

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا يستعرض موقف منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف ومنظومة المناوبات بالإدارات العامة للرى والصرف بالمحافظات.

متابعة تطهيرات الترع والمصارف

وأشار التقرير إلى أن عدد الأوامر المسجلة على المنظومة تقدر بـ ١٨٢٠٠ أمر تطهير ضمن ٣٣٤ عقد لتطهير الترع، و٩٠٣٧ أمر تطهير ضمن ١٥٠ عقد لتطهير المصارف، حيث أكد وزير الري أن عمليات تطهير الترع والمصارف تمكنها من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة فى إمرار التصرفات المائية خاصة خلال الموسم الصيفي الذى قد يشهد موجات من الحرارة العالية على غرار الأعوام السابقة.

كما استعرض التقرير شمول منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف لبيانات دقيقة للشركات والمقاولين العاملين فى مشروعات تطهيرات الترع والمصارف، والتى تتضمن تقييم لأداء المقاولين ومدى كفاءة الأعمال المنفذة منهم على مستوى جميع الإدارات، حيث وجه الدكتور سويلم بمراجعة قاعدة البيانات وإمدادها الدائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول كأداه لتقييم المقاولين ليتم الإعتماد عليها لاحقًا فى إجراءات إسناد أعمال الصيانة والتطهيرات للمقاولين من عدمه طبقا للقوانين المنظمة فى هذا الشأن. 

تطبيق المناوبات ومعرفة مواعيد المناوبات على الترع

كما استعرض التقرير موقف ادخال البيانات على التطبيق الخاص بمناوبات الرى، حيث تم إدخال بيانات المناوبات لـ ٤٢٧٥ ترعة وجارى الاستكمال، وقد صرح الدكتور سويلم بأن هذا التطبيق سيُمكن المزارعين مع معرفة مواعيد المناوبات على الترع القائمين بالرى عليها، وسيُمكن إستخدام التطبيق بسهولة من خلال الهواتف المحمولة. 

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