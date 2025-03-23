الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يحقق انتصاره الأول أمام برشلونة في الكلاسيكو النسائي بعد 18 لقاء

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو النسائي

نجح ريال مدريد، اليوم الأحد، في تحقيق أول انتصار في تاريخه على غريمه التقليدي برشلونة 3-1 ضمن قمة منافسات الأسبوع 23 من الدوري الإسباني للسيدات.

وأقيم الكلاسيكو النسائي على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة، حيث سيطر المستضيف على مجريات المباراة معتمدا على تمريرات قائدته الإسبانية أليكسيا بوتياس.

أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد

ووسط سيطرة برشلونة، فاجأ ريال مدريد مستضيفه بهز شباكه في الدقيقة 41، عندما أرسلت لاعبة الوسط الدنماركية كارولين صوفي هانسن، كرة عرضية لتصل إلى رأسية الإسبانية ألبا ريدوندو، لتنهي الشوط الأول بتقدم فريقها.

وواصل المستضيف الضغط على خصمه هجوميا في الشوط الثاني، ليسجل هدف التعادل بالدقيقة 67 عبر المهاجمة النرويجية كارولين جراهام هانسن.

لكن ريال مدريد عاد للهجمات المرتدة من جديد، ليثمر عن ذلك هدف ثان عبر المهاجمة الإسكتلندية كارولين واير، في الدقيقة 87، قبل أن تضيف الثالث بالدقيقة 6+90، ليحقق فريقها أول انتصار في تاريخه على غريمه التقليدي برشلونة.

ومنذ تأسيس نادي ريال مدريد الفريق النسائي في 2020، تعرض لخسائر متتالية من برشلونة قوامها 18 هزيمة في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

ورفع الضيف رصيده إلى 59 نقطة، ويبقى في مركز الوصافة بجدول الترتيب، وقلص الفارق مع المتصدر وحامل اللقب برشلونة إلى 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني للسيدات الدوري الإسباني الكلاسيكو النسائي نادي ريال مدريد مباراة برشلونة وريال مدريد برشلونة وريال مدريد

مواد متعلقة

سيدات ريال مدريد لا يعرفن الفوز أمام برشلونة للمرة الـ 17

حفل الكرة الذهبية، برشلونة أفضل فريق سيدات لكرة القدم في العالم

الأكثر قراءة

تأييد حبس تربى 15 سنة نبش قبر ممرضة وانتهك حرمات الموتى فى حلوان

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

تنفذها أمريكا بقوة وسرعة، توفيق عكاشة يكشف سر خريطة الشرق الأوسط الجديدة

الحوثيون يشتبكون مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية بالبحر الأحمر

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث ببورصة الدواجن

والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر لمواجهة سيراليون

منوعات

المزيد

شرطة فلوريدا تستعيد أقراط ماسية ابتلعها لص

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

شاب يسأل: إزاي نصدق المعجزات اللي في القرآن واحنا مشفنهاش؟ علي جمعة يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية