الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

توتنهام يسقط أمام فولهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

فاز فريق فولهام على نظيره نادي توتنهام بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ29 ضمن مسابقة  الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف الأول لصالح فريق فولهام عن طريق رودريجو مونيز في الدقيقة 78، بينما سجل ريان سيسينيون الهدف الثاني في الدقيقة 88.

 تشكيل توتنهام أمام فولهام 

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: أودوجي، ديفيس، كرستيان روميرو، جد سبينس

خط الوسط: رودريجو بنتانكور، يفيس بيسوما، بايي سار

خط الهجوم: بيرينان جونسون، دومينيك سولانكي، ماتيس تيل

ترتيب فولهام وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة رفع فولهام رصيده إلى النقطة 45 في المركز الثامن من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بينما يتواجد نادي توتنهام في المركز الـ13 من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.

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فولهام توتنهام الدوري الانجليزي

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