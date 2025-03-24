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رفع كفاءة الحدائق العامة في غرب المنصورة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر (صور)

تجهيز ورفع كفائة
تجهيز ورفع كفائة حديقة شجرة الدر بالمنصورة، فيتو

تفقد أحمد محمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية حديقة شجرة الدر التابعة لرئاسة حي غرب المنصورة بمنطقة المشاية السفلية للاطمئنان على مدى جاهزية الحديقة لاسقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك. 

رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ببناء الإنسان المصري وتلبية احتياجاته ومطالبه في كافة القطاعات الخدمية، والاستعداد الكامل لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر.

 

رافق رئيس حي غرب المنصورة  خلال الجولة محمد حسني النادي سكرتير حي غرب، وإبراهيم حمزة مدير الحدائق.

استعدادا للعيد..تكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق العامة

ووجه رئيس حي غرب المنصورة بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق العامة والمنتزهات وغسيل الأرصفة خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك لتكون الشوارع والميادين على أتم استعداد لاستقبال المواطنين لاستكمال فرحتهم في هذه الأيام المباركة.

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