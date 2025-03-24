رفع كفاءة الحدائق العامة في غرب المنصورة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر (صور)

تفقد أحمد محمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية حديقة شجرة الدر التابعة لرئاسة حي غرب المنصورة بمنطقة المشاية السفلية للاطمئنان على مدى جاهزية الحديقة لاسقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ببناء الإنسان المصري وتلبية احتياجاته ومطالبه في كافة القطاعات الخدمية، والاستعداد الكامل لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر.

رافق رئيس حي غرب المنصورة خلال الجولة محمد حسني النادي سكرتير حي غرب، وإبراهيم حمزة مدير الحدائق.

استعدادا للعيد..تكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق العامة

ووجه رئيس حي غرب المنصورة بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق العامة والمنتزهات وغسيل الأرصفة خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك لتكون الشوارع والميادين على أتم استعداد لاستقبال المواطنين لاستكمال فرحتهم في هذه الأيام المباركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.