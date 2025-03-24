محمد الشناوي يحافظ على مقعده في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر أمام سيراليون

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن قرر استمرار محمد الشناوي الحارس الأول للفراعنة ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في مواجهة سيراليون المحدد لها مساء غد الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويرفض حسام حسن المغامرة وإدخال أي تغيير على مركز حراسة المرمى بالتحديد، خاصة أن محمد الشناوي يشاركه أساسيًّا مع الأهلي بانتظام طوال الفترة الماضية، ويقدم مردود طيب مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

حسام حسن يدفع بالقوة الهجومية الضاربة

وينوي حسام حسن الدفع بالقوة الضاربة الهجومية لمنتخب مصر في مواجهة سيراليون، من أجل حسم المباراة مبكرًا وضمن انتزاع الثلاث نقاط، ما يقربه خطوة كبيرة من حجز مقعده في مونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

جدير بالذكر، أن أسامة فيصل كان شارك أساسيا في مركز رأس الحربة في المباراة الماضية أمام إثيوبيا، على حساب مصطفى محمد قبل أن يشارك الأخير في شوط المباراة الثاني.

حسام حسن، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

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