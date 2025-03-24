كأس عاصمة مصر، ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل بيراميدز وفوز حرس الحدود

كأس عاصمة مصر، سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل الإيجابي أمام الإسماعيلي بهدفين لكل منهم في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد بإستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت المجموعة نفسها فوز حرس الحدود على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما باستاد الإسكندرية.

بهذا الفوز تقدم فريق حرس الحدود للمركز الأول وتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما تراجع بيراميدز للمركز الثاني برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل في أول مباراتين.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس عاصمة مصر

الأول: حرس الحدود - 6 نقاط.

الثاني: بيراميدز - 4 نقاط.

الثالث: الإسماعيلي - نقطة واحدة.

الرابع: الاتحاد السكندري - بدون نقاط.

حرس الحدود، فيتو

تعادل بيراميدز مع الإسماعيلي

تعادل فريق بيراميدز والإسماعيلي بهدفين لكل فريق على إستاد الإسماعيلية في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

وأعلن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: هشام محمد - عبد الرحمن الدح - عماد حمدي.

خط الهجوم: علي الملواني - نادر فرج - مروان حمدي.

تشكيل بيراميدز ضد الإسماعيلي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا.

خط الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: دودو الجباس.

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا.

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