الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس عاصمة مصر، ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل بيراميدز وفوز حرس الحدود

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

كأس عاصمة مصر، سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل الإيجابي أمام الإسماعيلي بهدفين لكل منهم في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد بإستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت المجموعة نفسها فوز حرس الحدود على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما باستاد الإسكندرية.

بهذا الفوز تقدم فريق حرس الحدود للمركز الأول وتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما تراجع بيراميدز للمركز الثاني برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل في أول مباراتين.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس عاصمة مصر

الأول: حرس الحدود - 6 نقاط.

الثاني: بيراميدز - 4 نقاط.

الثالث: الإسماعيلي - نقطة واحدة.

الرابع: الاتحاد السكندري - بدون نقاط.

حرس الحدود، فيتو
حرس الحدود، فيتو

تعادل بيراميدز مع الإسماعيلي

تعادل فريق بيراميدز والإسماعيلي بهدفين لكل فريق على إستاد الإسماعيلية في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز 

وأعلن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: هشام محمد - عبد الرحمن الدح - عماد حمدي.

خط الهجوم: علي الملواني - نادر فرج - مروان حمدي.

 

تشكيل بيراميدز ضد الإسماعيلي 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي 

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا.

خط الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: دودو الجباس.

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس عاصمة مصر بيراميدز الاسماعيلي حرس الحدود الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يخطف تعادلا قاتلا من بيراميدز (صور)

الاتحاد السكندري يخسر أمام حرس الحدود بهدف في كأس عاصمة مصر

تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش قبل صدام الغد بكأس عاصمة مصر

الأهلي يواصل تدريباته على ملعب مختار التتش (صور)

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة أمام بتروجت

صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه، وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

بسبب تحقيقات تحويل قطر أموالا لمكتب نتنياهو، مشاجرة بين رئيس الشاباك وبن غفير

أمن الجيزة يؤمن زيارة الفنان أحمد العوضي لأهالي إمبابة

منتهي الصلاحية الحلقة 10، محمد فراج في ورطة بسبب خسائره في تطبيق المراهنات

هيئة الدواء تحذر من 18 مستحضرا مغشوشا ومهربا في 2025

طقس دافئ على أغلب الأنحاء، اليوم بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة

بعد صدور تقرير أسعد وأتعس بلدان العالم، ماهى الدولة العربية التعيسة

منوعات

المزيد

بعد صدور تقرير أسعد وأتعس بلدان العالم، ماهى الدولة العربية التعيسة

علماء يحذرون: ذوبان جبل إيفرست يحرم ملايين البشر من المياه

اكتشاف أول إصابة بمرض "الفشار" في روسيا

رنجة وفسيخ، حكاية أغرب مائدة إفطار في الدرب الأحمر (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

عيار 21 بـ311 درهم، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء الرزق والبركة في اليوم 24 من رمضان 2052

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. أبو أيوب الأنصاري استضاف رسول الله في بيته

المزيد
الجريدة الرسمية