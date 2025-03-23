الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

رمضان صبحي والجباس يقودان بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا

خط الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا

 

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز 

 

ويلتقي فريقا الإسماعيلي وبيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الاسماعيلي ضد بيراميدز في كأس الرابطة

وتنقل مباراة بيراميدز والإسماعيلي في كأس الرابطة عبر قناة أون سبورت 2.

ويتواجد فريقا بيراميدز والإسماعيلي في المجموعة الرابعة من كأس رابطة الأندية والتي تضم الاتحاد السكندري وحرس الحدود.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الإسماعيلي بالمركز الثالث بدون نقاط.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي، المقرر لها اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية (كأس عاصمة مصر).

حكم مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية

حكم ساحة: إبراهيم محمد.

حكم مساعد 1: أحمد صلاح.

حكم مساعد 2: محمد علي توفيق.

حكم رابع: أحمد جمال.

حكم تقنية الفيديو: مصطفى مدحت.

حكم مساعد تقنية فيديو: أحمد حامد فهيم

مجموعات كأس عاصمة مصر 

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

سيراميكا - غزل المحلة 3_0
مودرن سبورت -  سموحة  2_0

الأحد 23 مارس

9:30  الإسماعيلي  - بيراميدز   
9:30  الاتحاد السكندري - حرس الحدود 
9:30   بتروجت - الزمالك  

الاثنين 24 مارس

9:30   إنبي - فاركو   
9:30  طلائع الجيش  - الأهلي  
9:30  البنك الأهلي   -  المصري البورسعيدي

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