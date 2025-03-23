رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب الجامعة لعام 2025

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم الأحد حفل تنصيب اتحاد طلاب الجامعة والكليات، للعام الجامعي 2024 / 2025م، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدد من عمداء الكليات، ومديرى البرامج، الدكتور أحمد الشيخ، المنسق الأكاديمي للأنشطة الطلابية، الكابتن حسن أبو الوفا، مسئول الأنشطة الطلابية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب الجامعة لعام 2025م



وخلال الاحتفالية قدم الدكتور شريف خاطر التهنئة لاتحاد الطلاب على ثقة زملائهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة زملائهم بكليات الجامعة، موضحا أن اتحاد الطلاب يعتبر مدرسة للقيادات الشابة، وقادة المستقبل، وإننا نفتخر دائما بطلابنا في الجامعة الذين يقدمون قيمة مضافة للجامعة في كافة المجالات والأنشطة.

تقديم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب والأنشطة

وأكد "خاطر" حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب والأنشطة والفعاليات المختلفة التي يقوم بها والتواصل المستمر من أجل نشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي ورفع مستوى الوعي الوطني والثقافي لديهم، مشيرًا إلى أن اتحاد الطلاب هو الجسر الذي يربط بين الإدارة والطلاب ويعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الأكاديمية والأنشطة الطلابية مُقدمًا الدعم وتبني أفكار وطموحات الطلاب والعمل على إيصال تلك المتطلبات إلى إدارة الجامعة لتحقيق الإنجازات التي تساهم في رفع مستوى الجامعة وتطوير مهارات الطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشيخ أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الأنشطة الطلابية، وتسعى جاهدة إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكين الطلاب من تحقيق إنجازات مُتميزة في مختلف المسابقات والمجالات، كما أشار إلى أن اتحاد الطلاب يتمتع بسجل حافل بالأنشطة المتميزة، سواء في المجالات العلمية أو الرياضية أو غيرها من الفعاليات الطلابية داخل الجامعة.



تنصيب أعضاء اتحاد طلاب جامعة المنصورة الأهلية

وقام الدكتور شريف خاطر، بتنصيب أعضاء اتحاد طلاب جامعة المنصورة الأهلية للعام الجامعي 2024 / 2025م

والذي جاء على النحو التالي: -

- الطالب محمد خميس محمد عبد الحي - رئيسًا لاتحاد الطلاب للعام الجامعي 2024/ 2025م، والطالب محمد مصطفى عثمان - نائبًا لرئيس اتحاد الطلاب.

- لجنة الأسر الطلابية: الأمين أسماء محمد الكناني والأمين المساعد محمد رضا محمد صباح.

- اللجنة الفنية: الأمين جنه طه محمد الفيومي، الأمين المساعد آدم محمد يوسف ياسين.

- اللجنة الرياضية: الأمين عماد احمد صبري عيد، الأمين المساعد أحمد احمد محمد عوض.

- اللجنة الثقافية: الأمين ملك السيد السعيد، الأمين المساعد مصطفى محمد السيد الشرقاوي.

- لجنة الجوالة: الأمين سلمى محمد عبد العظيم، الأمين المساعد عصام علاء عبد العزيز.

- اللجنة الاجتماعية: الأمين عمرو خالد محمد صلاح الدين، الأمين المساعد جنه محمد فؤاد.

- اللجنة العلمية: الأمين محمود محمد فكري، الأمين المساعد معاذ محمد علي العطار.

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