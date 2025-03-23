محافظ القليوبية يسمح بدخول الأطفال اليتامى مجانا لإقامة إفطار داخل حديقة عفلة بالقناطر الخيرية

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حفل إفطار جماعى للأطفال اليتامى وغير القادرين بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ بحدائق القناطر الخيرية، وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الري بالقليوبية والإدارة العامة لري قناطر الدلتا.

وقدم المحافظ منحة جبر الخواطر بالموافقة على السماح بدخول الأطفال والتنزه داخل حديقة عفلة بالقناطر الخيرية مجانيا بهدف رسم الفرحة والسعادة على وجوههم فى شهر الكرم والخير والبركات وشعورهم أن الدولة حريصة على فرحة وسعادة كافة الفئات الأولى بالرعاية.

محافظ القليوبية: تقديم كافة سبل الدعم اللازم فى شتى المجالات

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة بكافة أجهزتها وقطاعتها الخدمية تدعم أبناءنا من الأطفال اليتامى والغير قادرين بكافة مدن وقرى المحافظة حتى يشعر كل طفل من هذه الفئات أننا بمثابة الأب والسند لهم من خلال تقديم كافة سبل الدعم اللازم فى شتى المجالات من أجل إسعادهم وفرحتهم وشعورهم أننا جميعا عائلة وأسرة واحدة يجمعنا الخير والمحبة.

وأوضح محافظ القليوبية أن فرحتنا لا تكتمل سوى بفرحة هؤلاء الأطفال اليتامى والغير قادرين وما نجتهد فى فعله لهم هو حق أصيل لهم وواجب علينا جميعا أن لا ننسى أى طفل يتيم أو غير قادر فكان لزاما علينا أن نبادر فى دعم مبادرات الخير لإدخال الفرحة والسعادة بشتى أنواعها على هؤلاء الأطفال والفئات الغير قادرة والسؤال عليهم وتقديم يد العون والدعم لهم حتى تكتمل فرحتنا جميعا بفرحة وسعادة هؤلاء الأطفال اليتامى والغير قادرين مشيرا أن القيادة السياسية تعمل وتساهم بشكل كبير فى خدمة وسعادة وتلبية احتياجات كافة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

ووجه القائمين على تنظيم حفل يوم الإفطار السنوى بالجهود الذاتية للأطفال اليتامى والغير قادرين بقرية أجهور الكبرى بمدينة طوخ الشكر والتقدير للمحافظ ومسئولى وزارة الرى على دعمهم فى فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال داخل حدائق القناطر الخيرية لتناول وجبات الإفطار وسط الحدائق والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها القناطر الخيرية والتى كانت بمثابة رحلة ترفيهية للأطفال اليتامى والغير قادرين لرسم الفرحة والسعادة عليهم فى الشهر الكريم والاستمتاع بكافة الألعاب والفقرات الترفيهية مثل التنورة والدب والغوريلا والساحر وغيرها من الفقرات المختلفة وقضاء وقت ممتع وسهرة ذات أجواء رمضانية على ضفاف نهر النيل بالقناطر الخيرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.