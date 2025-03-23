الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يسمح بدخول الأطفال اليتامى مجانا لإقامة إفطار داخل حديقة عفلة بالقناطر الخيرية

إفطار جماعي لأهالي
إفطار جماعي لأهالي قرية بالقليوبية،فيتو

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حفل إفطار جماعى للأطفال اليتامى وغير القادرين بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ بحدائق القناطر الخيرية، وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الري بالقليوبية والإدارة العامة لري قناطر الدلتا.

وقدم المحافظ منحة جبر الخواطر بالموافقة على السماح بدخول الأطفال والتنزه داخل حديقة عفلة بالقناطر الخيرية مجانيا بهدف رسم الفرحة والسعادة على وجوههم فى شهر الكرم والخير والبركات وشعورهم أن الدولة حريصة على فرحة وسعادة كافة الفئات الأولى بالرعاية.

محافظة القليوبية تعلن عن حاجتها لـ 45 مهندسًا للعمل بالوحدات المحلية

محافظ القليوبية يتابع حملة إزالة التعديات بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية: تقديم كافة سبل الدعم اللازم فى شتى المجالات

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة بكافة أجهزتها وقطاعتها الخدمية تدعم أبناءنا من الأطفال اليتامى والغير قادرين بكافة مدن وقرى المحافظة حتى يشعر كل طفل من هذه الفئات أننا بمثابة الأب والسند لهم من خلال تقديم كافة سبل الدعم اللازم فى شتى المجالات من أجل إسعادهم وفرحتهم وشعورهم أننا جميعا عائلة وأسرة واحدة يجمعنا الخير والمحبة.

وأوضح محافظ القليوبية أن فرحتنا لا تكتمل سوى بفرحة هؤلاء الأطفال اليتامى والغير قادرين وما نجتهد فى فعله لهم هو حق أصيل لهم وواجب علينا جميعا أن لا ننسى أى طفل يتيم أو غير قادر فكان لزاما علينا أن نبادر فى دعم مبادرات الخير لإدخال الفرحة والسعادة بشتى أنواعها على هؤلاء الأطفال والفئات الغير قادرة والسؤال عليهم وتقديم يد العون والدعم لهم حتى تكتمل فرحتنا جميعا بفرحة وسعادة هؤلاء الأطفال اليتامى والغير قادرين مشيرا أن القيادة السياسية تعمل وتساهم بشكل كبير فى خدمة وسعادة وتلبية احتياجات كافة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

ووجه القائمين على تنظيم حفل يوم الإفطار السنوى بالجهود الذاتية للأطفال اليتامى والغير قادرين بقرية أجهور الكبرى بمدينة طوخ الشكر والتقدير للمحافظ ومسئولى وزارة الرى على دعمهم فى فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال داخل حدائق القناطر الخيرية لتناول وجبات الإفطار وسط الحدائق والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها القناطر الخيرية والتى كانت بمثابة رحلة ترفيهية للأطفال اليتامى والغير قادرين لرسم الفرحة والسعادة عليهم فى الشهر الكريم والاستمتاع بكافة الألعاب والفقرات الترفيهية مثل التنورة والدب والغوريلا والساحر وغيرها من الفقرات المختلفة وقضاء وقت ممتع وسهرة ذات أجواء رمضانية على ضفاف نهر النيل بالقناطر الخيرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية حدائق القناطر الخيرية حفل إفطار جماعي محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظة القليوبية تعلن عن حاجتها لـ 45 مهندسًا للعمل بالوحدات المحلية

عقب تداول صور له، ضبط عاطل بحوزة أسلحة نارية في القليوبية

محافظ القليوبية يتابع حملة إزالة التعديات بالقناطر الخيرية

توفير فرص عمل وإنهاء إجراءات التصالح خلال اللقاء الأسبوعي لمحافظ القليوبية

الأكثر قراءة

تنفذها أمريكا بقوة وسرعة، توفيق عكاشة يكشف سر خريطة الشرق الأوسط الجديدة

والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات ضم زيزو

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

الأمن يكشف حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى منشأة ناصر

يتزعمهم عامل بالمصنع، تفاصيل السطو المسلح لسرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مشغولات بالقطامية

رسميًّا، إعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 (صور)

منوعات

المزيد

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضلها وما يميزها عن غيرها، كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد

معارك وغزوات، معركة نقيوس وإفشال مخطط البيزنطيين في استرداد مصر

هل نشر الأدعية والآيات عبر مواقع التواصل يعد من الحسنات الجارية؟ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية