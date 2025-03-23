الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

هولندا وإسبانيا
هولندا وإسبانيا

دوري الأمم الأوروبية، يستضيف منتخب إسبانيا نظيره هولندا اليوم الأحد على ملعب ميستايا، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

تشكيل إسبانيا ضد هولندا 

في حراسة المرمى: أوناي سيمون

في خط الدفاع: مينجويزا- لو نورماند- ديان هويسين- مارك كوكوريا

في خط الوسط: زوبيميندي-داني أولمو- فابيان رويز

في خط الهجوم: لامين يامال- نيكو ويليامز- أويارزابال

تشكيل هولندا ضد إسبانيا 

في حراسة المرمى: فيربروخين.

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ماتسين، فان هيكي، جيرترويدا.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، رينديرز، فريمبونج.

في خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي، جاستن كلويفرت.

موعد مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

وتقام مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، اليوم الأحد على ملعب ميستايا.

وتنطلق صافرة مباراة إسبانيا ضد هولندا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً  بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وهولندا

وتمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة إسبانيا وهولندا على قناة beIN Sports HD1.

 

وخطف المنتخب الإسباني تعادلا قاتلا أمام مضيفه الهولندي 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "فينورد"، الخميس الماضي في مباراة الذهاب.

 

منتخب إسبانيا تأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد تصدره للمجموعة الرابعة في المستوى الأول برصيد 16 نقطة، ويطمح في الفوز للتقدم نحو الكأس من أجل فرض زعامته على أوروبا بعد فوزه قبل 9 أشهر باليورو.

في المقابل، يتسلح منتخب هولندا بكتيبة من النجوم لتحقيق الفوز والتقدم نحو لقب أوروبي لم يتحقق في مسيرة الطواحين من قبل.

 

صافرة فرنسية لمواجهة إسبانيا وهولندا

ووقع الاختيار على الحكم الفرنسي كليمون توربان لإدارة مباراة إسبانيا وهولندا، على ملعب ميستايا إسبانيا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسيتولى التحكيم عبر الفيديو “الفار” في هذه المباراة كل من ويلي ديلاجو وبينوا ميلو، أما الحكمان المساعدان فهما نيكولا دانوس وبنجامين باج، وستكون ستيفاني فرابارت حكمة رابعة في ميستايا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هولندا اسبانيا هولندا وإسبانيا بطولة دوري الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوروبية

مواد متعلقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك ضد بتروجت في كأس عاصمة مصر

فريق الزمالك يصل استاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة بتروجت

تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجت قبل مباراة الليلة في كأس عاصمة مصر

إقالة موتا من تدريب يوفنتوس.. وتعيين إيجور تودور

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر قبل مواجهة بتروجت

تصفيات كأس العالم، أوباميانج يقود الجابون لفوز صعب على كينيا

لجنة التخطيط بالزمالك تعقد جلسة حاسمة مع زيزو في هذا الموعد

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك

صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه، وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

وزير الرياضة يكشف حقيقة تواصله مع زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك ضد بتروجت في كأس عاصمة مصر

محمد رمضان يدخل في نوبة بكاء تأثرا بدموع سيدة بالشارع (فيديو)

انخفاض ملحوظ في أسعار السمن الصناعي بالأسواق

حريق هائل يلتهم مائدة إفطار جماعي في طنطا واحتراق سيارتين

إخماد حريق اندلع في عقارين بالسيدة زينب

منوعات

المزيد

رنجة وفسيخ، حكاية أغرب مائدة إفطار في الدرب الأحمر (فيديو وصور)

فيضان يدمر جسرًا يعود للعصر الروماني في إسبانيا

وفاة معمرة صينية انتظرت عودة زوجها 80 عاما

شرطة فلوريدا تستعيد أقراط ماسية ابتلعها لص

المزيد

خدمات

المزيد

عيار 21 بـ311 درهم، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. أبو منصور الماتريدي إمام المتكلمين

علامات ليلة القدر وآداب الدعاء فيها، عضو مركز الأزهر توضح (فيديو)

خالد الجندي يرد على منكري عذاب القبر ونعيمه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية