موعد مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

دوري الأمم الأوروبية، يستضيف منتخب إسبانيا نظيره هولندا اليوم الأحد على ملعب ميستايا، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

موعد مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

وتقام مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، اليوم الأحد على ملعب ميستايا.

وتنطلق صافرة مباراة إسبانيا ضد هولندا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وهولندا

وتمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة إسبانيا وهولندا على قناة beIN Sports HD1.

وخطف المنتخب الإسباني تعادلا قاتلا أمام مضيفه الهولندي 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "فينورد"، الخميس الماضي في مباراة الذهاب.

منتخب إسبانيا تأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد تصدره للمجموعة الرابعة في المستوى الأول برصيد 16 نقطة، ويطمح في الفوز للتقدم نحو الكأس من أجل فرض زعامته على أوروبا بعد فوزه قبل 9 أشهر باليورو.

في المقابل، يتسلح منتخب هولندا بكتيبة من النجوم لتحقيق الفوز والتقدم نحو لقب أوروبي لم يتحقق في مسيرة الطواحين من قبل.

صافرة فرنسية لمواجهة إسبانيا وهولندا

ووقع الاختيار على الحكم الفرنسي كليمون توربان لإدارة مباراة إسبانيا وهولندا، على ملعب ميستايا إسبانيا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسيتولى التحكيم عبر الفيديو “الفار” في هذه المباراة كل من ويلي ديلاجو وبينوا ميلو، أما الحكمان المساعدان فهما نيكولا دانوس وبنجامين باج، وستكون ستيفاني فرابارت حكمة رابعة في ميستايا.

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