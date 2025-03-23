الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

موعد مباراة إسبانيا
موعد مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، يستضيف منتخب إسبانيا نظيره هولندا اليوم الأحد على ملعب ميستايا، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

موعد مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

وتقام مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، اليوم الأحد على ملعب ميستايا.

وتنطلق صافرة مباراة إسبانيا ضد هولندا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً  بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وهولندا

وتمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة إسبانيا وهولندا على قناة beIN Sports HD1.

وخطف المنتخب الإسباني تعادلا قاتلا أمام مضيفه الهولندي 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "فينورد"، الخميس الماضي في مباراة الذهاب.

منتخب إسبانيا تأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد تصدره للمجموعة الرابعة في المستوى الأول برصيد 16 نقطة، ويطمح في الفوز للتقدم نحو الكأس من أجل فرض زعامته على أوروبا بعد فوزه قبل 9 أشهر باليورو.

في المقابل، يتسلح منتخب هولندا بكتيبة من النجوم لتحقيق الفوز والتقدم نحو لقب أوروبي لم يتحقق في مسيرة الطواحين من قبل.

صافرة فرنسية لمواجهة إسبانيا وهولندا

ووقع الاختيار على الحكم الفرنسي كليمون توربان لإدارة مباراة إسبانيا وهولندا، على ملعب ميستايا إسبانيا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسيتولى التحكيم عبر الفيديو “الفار” في هذه المباراة كل من ويلي ديلاجو وبينوا ميلو، أما الحكمان المساعدان فهما نيكولا دانوس وبنجامين باج، وستكون ستيفاني فرابارت حكمة رابعة في ميستايا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسبانيا هولندا إسبانيا وهولندا إسبانيا ضد هولندا إسبانيا أمام هولندا مباراة إسبانيا وهولندا مباراة إسبانيا ضد هولندا مباراة إسبانيا أمام هولندا دوري الأمم الأوروبية

مواد متعلقة

إسبانيا تحافظ على سلسلة مميزة بعد التعادل مع هولندا

سقوط فرنسا وإيطاليا والبرتغال في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

الدنمارك تضرب ضيفتها البرتغال بهدف في ذهاب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

تشكيل هولندا الرسمي أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع لـ 190 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع البصل وانخفاض الكوسة والملوخية، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 23 مارس 2025

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 23 مارس 2025 في سوق العبور

لحظة إخلاء مطار بن جورين الإسرائيلي من المسافرين والهروب إلى الملاجئ (فيديو)

اليوم، محاكمة وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض يفوق التقديرات الحالية بكثير

90 ألف شخص يتظاهرون ضد العنصرية واليمين المتطرف ودعم غزة في فرنسا

مدن عالمية تطفئ أضواءها وتغرق في الظلام من أجل الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مهاجمته لجنود الاحتلال.. ما هو الوشق المصري؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 23 رمضان 1420هـ، وفاة أبوالحسن الندوي «نصف قرن في خدمة الدعوة الإسلامية»

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 23 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 23 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية