إسبانيا تحافظ على سلسلة مميزة بعد التعادل مع هولندا

واصل المنتخب الإسباني، سلسلة نتائجه الإيجابية، بعدما خطف تعادلًا قاتلًا أمام هولندا بنتيجة 2-2، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، على ملعب فينورد.

أهداف مباراة إسبانيا وهولندا

ثنائية طواحين هولندا حملت توقيع كودي جاكبو وتيجاني ريجنديرز، في الدقيقتين 28 و46، فيما سجل هدفي الماتادور، نيكو ويليامز وميكيل ميرينو في الدقيقتين 9 و(90+3).

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن إسبانيا لم تتعرض لأي هزيمة في آخر 17 مباراة بكافة المسابقات، بواقع 14 انتصارًا و3 تعادلات، في أفضل سلسلة لها منذ سبتمبر 2018، عندما خاضت 27 مباراة دون خسارة (18 فوزًا و9 تعادلات).

ويأمل الماتادور في مواصلة هذه المسيرة الإيجابية، عندما يستضيف هولندا في لقاء الإياب، يوم الأحد المقبل، على ملعب الميستايا، لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

تشكيل هولندا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: فيربروخين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، هاتو، فان هيكي، جيرترويدا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، رينديرز، فريمبونج.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي، جاستن كلويفرت.



تشكيل إسبانيا أمام هولندا

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني كالتالي: سيمون - بيدرو بورو - لي نورماند - كوبارسي - كوكوريلا - زوبيميندي - بيدري - فابيان - يامال - نيكو ويليامز - موراتا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ريميرو، رايا، مينجويزا، هويسين، جريمالدو، ميرينو، أولمو، أيوزي، سامو، أليكس جارسيا، باينا، أويارزابال.

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