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دين ودنيا

رددها الآن، 25 دعاء للأبناء في ليلة القدر

25 دعاء للأبناء في
25 دعاء للأبناء في ليلة القدر..اغتنمها

ليلة القدر هي ليلة مباركة ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم في سورة القدر: “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ”.وليلة  القدر هي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. وهي ليلة تُقدَّر فيها أرزاق العباد وأحوالهم خلال العام، وتُكتب فيها الأقدار. وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء ليلة القدر للأبناء في رمضان 2025

 

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25 دعاء للأبناء في ليلة القدر..اغتنمها

 

متى ليلة القدر؟

 

ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتحديدًا في الليالي الوترية (21، 23، 25، 27، 29). وأرجى ليلة تكون فيها هي ليلة السابع والعشرين من رمضان.

ماذا تفعل في ليلة القدر؟

ليلة القدر هي فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، ومن الأعمال المستحبة فيها:

  1. قيام الليل: الصلاة والتهجد والدعاء.
  2. قراءة القرآن: تدبر آيات القرآن الكريم.
  3. الدعاء: الإكثار من الدعاء، خاصة دعاء ليلة القدر.
  4. الذكر: التسبيح والاستغفار.
  5. الصدقة: إخراج الصدقات للفقراء والمحتاجين.
  6. الاعتكاف: البقاء في المسجد للعبادة.

 

 

25 دعاء للأبناء في ليلة القدر

 

1- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن أولادى 

2- اللهم اعتق رقاب أولادى من النار واجعلهم من الذين تنادي بهم في ملائكة السماء أنك تحبهم، فيحبهم الملائكة، ويحبهم أهل الأرض جميعهم.اللهم ارزقهم حبك، وحب من أحبك، وارزقهم حب كل عمل يقربهم لحبك. 

3- اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبهم، ونور صدورهم، ودواء أحزانهم، اللهم يسر لهم كل خير واصرف عنهم كل شر، اللهم اجعلهم سعداء آمنين فرحين بما آتيتهم من فضلك، فإن فضلك واسع ورزقك قريب.

4- اللهم اجعل قلوبهم خاشعة، ونفوسهم قانعة، اللهم علّمهم ما ينفعهم، وانفعهم بما علمتهم وزدهم علمًا، اللهم ارفع قدرهم، ويسر أمرهم، وأعطهم مسألتهم.

5- «اللهم احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبّب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».

6- اللهم إن أولادي هم خير رزق اكتسبته في هذه الدنيا، فبارك لي فيهم واحفظهم اللهم إني استودعتك أبنائي فاحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم احفظهم فإنك خير حافظًا وأنت أرحم الراحمين. 

7- اللهم بارك لهم في أعمارهم، وأرزاقهم، وأموالهم، وذرياتهم، اللهم ارض عنهم وأرضهم. اللهم عافهم واعفو عنهم، اللهم اهد قلوبهم، ويسر أمورهم، واغفر ذنوبهم، وتجاوز عن زلاتهم. 

8- «اللهم علّم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين».

9- «اللهم افتح على أولادى فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

10-«اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-».

11- «اللهم جنب أولادي وذريتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك، وأتمّها عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم فجّر ينابيع الحكمة من قلوبهم، وأجرها على ألسنتهم. اللّهم امنُن عليهم بكلّ ما يصلحهم في الدنيا والآخرة، ما ذكرت منها وما نسيت، أو أظهرت أو أخفيت أو أعلنت أو أسررت، اللهم اجعلهم من الموسع عليهم في الرزق الحلال، المعوذين من الذلّ إلّا لك، والمُجارين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك».

12- «اللهم إنّي أسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن تبارك لي في أبنائي وذرّيتي، ولا تضرّهم وأن توفّقهم لطاعتك، وأن ترزقني برّهم، اللهم هب لأولاد المسلمين مثل ما سألتك لأولادي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبهم، وشفاءً لصدورهم، ونورًا لأبصارهم، اللهم فرّح بهم نبيك المختار، وأهدهم لما تحبّه وترضاه، واجعلهم ممن تواضع لك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النّبي الأمين وعلى آلهِ وصحبه أجمعين».

دعاء للأبناء بالسعادة في الدنيا والآخرة

13- «اللهم أسعد أبنائي في الدنيا والآخرة، وارزقهم راحة البال وهناء العيش وصلاح الحال».

 

14- «اللهم إني أسألك أن تُسعد أولادي وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وباعد بينهم وبين فعل المعاصي يا الله».

25 دعاء للأبناء في ليلة القدر..اغتنمها
25 دعاء للأبناء في ليلة القدر..اغتنمها

 

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15- «اللهم اكتب لأولادي السعادة والهداية والمعافاة، وأبْعد عنهم ما يحزنهم ويضيق الدنيا عليهم».

 

16- «اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كلّ سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن».

 

17- «اللهم مُنّ عليّ ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك».

 

18- «اللهم ربّ الأرباب ربِّ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم».

 

دعاء التوفيق والنجاح في الامتحان للأبناء:

 

19- اللهم اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم.

 

20- اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهم الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان.

 

21- اللهم إنا نسألك لهم التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقهم نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قهم شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، ورزقا وفيرا.

 

22- اللهم يا من قلت وقولك الحق " وعلمناه من لدنا علمًا"، ارزقهم من لدنك علمًا يقربهم إليك، يا الله اجعلهم من عبادك المتقين وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم، وزدهم علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.

 

23- اللهم أخرجهم من ظلمات الدهر، وأكرمهم بنور الفهم، وافتح عليهم بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لهم أبواب فضلك، وانشر لهم من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

42- اللهم علم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين.

 

25- اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ- صلّى الله عليه وسلّم.

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