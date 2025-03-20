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دين ودنيا

سر ترديد “اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا” في العشر الأواخر من رمضان؟

دعاء ليلة القدر
دعاء ليلة القدر

مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان يبدأ الكثير من المسلمين في ترديد دعاء “اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا”، وهم ولو شئنا الدقة لقلنا إن بعضهم يجهل أن هذا الدعاء“اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا” هو دعاء ليلة القدر، إلا أن البعض  أجاز استعماله في سائر ليالي وأيام رمضان فما هو سر ترديد “اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا” في رمضان؟ 

 

 دعاء ليلة القدر

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: ” قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.

 

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لماذا سؤال العفو في كل ليلة من ليالي رمضان؟

 

 

لماذا سؤال العفو؟ 

 

  1- لأن أحدًا لا يطيق عذاب الله إن لم يعفُ عنه؛ فعن أنس بن مالك – رضي الله عنه -: «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عاد رجلا من المسلمين، قد خفَت، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: هل كنت تدعو الله بشيء، أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: سبحان الله! لا تطيقه، ولا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في  الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله به، فشفاه الله تعالى». [صحيح مسلم] وحسنة الآخرة، هي المعافاة[1] 2

- لأن طلب العفو والمغفرة هو دعاء الأنبياء جميعا لأنفسهم، فهذا أبونا آدم، ومعه أمنا حواء يدعوان: {قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 23]

 وهذا سيدنا نوح يقول: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا } [نوح: 28]، وقال تعالى: {رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات} [نوح: 28]

وهذا سيدنا موسى يسأل ربه: {قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [القصص: 16].  

وهذا سيدنا إبراهيم يدعو للمؤمنين بالمغفرة، قال تعالى: {ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب} [إبراهيم: 41].

3- لأن هذا دعاء الملائكة للمؤمنين، قال تعالى: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [غافر: 7، 9]. 4

5- ولأن هذا ما أمر به الله سيدنا محمدًا أن يفعله لنفسه وللمؤمنين، قال تعالى {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} [محمد: 19]. وقال تعالى: { وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ} [المؤمنون: 118] 

6- ولأن عفو الله في القرآن ذكر مع الذنوب العظام، قال تعالى: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا} [النساء: 153]. 

7- ولأن هذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر – رضي الله عنه-؛ فعن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه -: قال: قلت: «يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم». [ متفق عليه ]

 8- ولأن العفو والمغفرة والرحمة خير من كل ما يجمعه الإنسان، قال تعالى: {لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [آل عمران: 157] وقال تعالى: { وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [الزخرف: 32] 

‫خير من ألف شهر.. موعد وعلامات ليلة القدر وما يستحب فعله في هذا اليوم المبارك - بوابة الأهرام‬‎
سر ترديد “اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا” في رمضان؟ 

 

لماذا سؤال العفو في كل ليلة من ليالي رمضان؟

 

 كلنا يعلم أن  ليلة القدر في شهر رمضان يقينًا، وأنه أنزل فيها القرآن،لقوله تعالى: ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) البقرة: 185. والواضح من جملة الأحاديث الواردة أنها في العشر الأواخر، لما صح عن عائشة قالت: كان رسول الله يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: ” تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان “، (متفق عليه). وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم صبيحة عشرين فخطبهم، وقال: “إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها – أو نسيتها – فالتمسوها في العشر الأواخر، في الوتر” (متفق عليه، المصدر نفسه -724). 

 ومع اختلاف دخول رمضان  من بلد لآخر، فإن الليالي الوترية في بعض الأقطار، تكون زوجية في أقطار أُخرى، ومن هنا ربما اتخذ البعض هذا الأمر لتخصيص ليالي  رمضان بهذا الدعاء وإن كان البعض يستخدم صيغا وأدعية أخري إلا أن هذا الدعاء هو المشهور. 

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