متى تبدأ ليلة القدر2025 وماذا نقول فيها؟ اعرف أقوال العلماء

مع قرب نهاية شهر رمضان يزداد البحث حول متى تبدأ ليلة القدر2025؟ وماذا نقول قيها، وليلة القدر هي ليلة مباركة ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم في سورة القدر: “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ”.



وليلة القدر هي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. وهي ليلة تُقدَّر فيها أرزاق العباد وأحوالهم خلال العام، وتُكتب فيها الأقدار. وفي هذا الإطار نستعرض معكم متى تبدأ ليلة القدر2025؟

موعد ليلة القدر؟

اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة، حتى وصلت الأقوال فيها إلى أكثر من أربعين قولًا كما في " فتح الباري "، وأقرب الأقوال للصواب أنها في وتر العشر الأخير من رمضان.

فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ). رواه البخاري ( 2017 ) – واللفظ له - ومسلم ( 1169 ).

والحكمة من إخفائها هي تنشيط المسلم لبذل الجهد في العبادة والدعاء والذكر في العشر الأخير كلها، وهي الحكمة ذاتها في عدم تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة،

ماذا تفعل في ليلة القدر؟

ليلة القدر هي فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، ومن الأعمال المستحبة فيها:

قيام الليل: الصلاة والتهجد والدعاء. قراءة القرآن: تدبر آيات القرآن الكريم. الدعاء: الإكثار من الدعاء، خاصة دعاء ليلة القدر. الذكر: التسبيح والاستغفار. الصدقة: إخراج الصدقات للفقراء والمحتاجين. الاعتكاف: البقاء في المسجد للعبادة.

دعاء ليلة القدر

من أشهر الأدعية التي يُستحب أن يدعو بها المسلم في ليلة القدر هو ما رواه السيدة عائشة رضي الله عنها:

“اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

كما يمكن الدعاء بكل ما يحتاجه المسلم من خير الدنيا والآخرة، مثل الدعاء بالرحمة والمغفرة والرزق والشفاء.

لماذا سميت بليلة الْقَدْرِ؟

بعض العلماء يعتبرون أن هذه الليلة متعلقة بالقدر والشرف

أنها ليلة أنزل فيها كتاب ذو قدر على نبي ذي قدر واختص بها أمة ذات قدر، والأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم فيها تلك الليلة.

أو لأنها ليلة يقضى فيها كل أمر حكيم، عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور.

تعتبر ليلة القدر هي أهم ليلة في العام بسبب فضلها الكبير، وقد ذكرها الله في كتابه الكريم قائلا “لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ” كدليل واضح على فضل هذه الليلة فتعبد ليلة القدر يساوي تعبد ألف شهر كاملة.

فضل ليلة القدر

فضلها عظيم لمن أحياها بالصلاة والقرآن والذكر والاستغفار والدعاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وصلاة التراويح.

وورد فضل ليلة القدر في القرآن والسنة في عدة مواضع، نذكر منها:

قال تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) سورة القدر. قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ) سورة الدخان. قال تعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) سورة الدخان. روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الله في هذه الليلة – يعني ليلة القدر – وهو يظن أنه يستجاب له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر”.

سبب إخفاء ليلة القدر

روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: خرج النبي ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى (تخاصم) رجلان من المسلمين، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرُفعت، وعسى أن يكون خيرًا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.

علامات ليلة القدر

راحة وطمأنينة المؤمن في هذه الليلة.

الرياح تكون فيها ساكنة.

الشمس عند سطوعها في الصباح ليس لها شعاع وصافية، ضوء بلا حرارة والملائكة تصعد بعد الفجر إلى السماء فتحجب شعاع الشمس.

قاله ابن حجر العسقلاني: “وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضى.”

من بين العلامات أيضًا أنه ربما تكون الليلة ساكنة لا حارة ولا باردة وتكون معتدلة.

ويأتي الفضل الكبير لليلة القدر لأنها ليلة نزول القرآن “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ” ولهذه الليلة مكانة كبيرة جدا حيث قال تعالى “وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ”.

دعاء ليلة القدر

عن عائشة رضي الله عنها قالت: “سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

متى تبدأ ليلة القدر2025؟

تبدأ ليلة القدر مع غروب شمس اليوم الذي يسبقها. على سبيل المثال، إذا كانت ليلة القدر في ليلة 27 رمضان، فإنها تبدأ بغروب شمس يوم 26 رمضان.

متى تنتهي ليلة القدر؟

تنتهي ليلة القدر بطلوع فجر اليوم التالي. فإذا كانت ليلة القدر في ليلة 27 رمضان، فإنها تنتهي بطلوع فجر يوم 27 رمضان.

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