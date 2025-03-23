تطورات أزمة تجديد أكرم توفيق مع الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات ملف تجديد عقد أكرم توفيق، والذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، مؤكدًا عدم وجود أي جديد في المفاوضات بعد أن تأكد النادي من إنهاء اللاعب لاتفاقه مع نادي الشمال القطري.



وأوضح المصدر أن أكرم توفيق خارج حسابات الأهلي بعد انتهاء الموسم الجاري، بعدما توصل إلى اتفاق نهائي مع النادي القطري على كافة التفاصيل المالية، تمهيدًا للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.



ويأتي هذا التطور ليحسم الجدل حول مستقبل اللاعب، وسط ترقب الجماهير الحمراء لموقف النادي من تعويض رحيله.

كما تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا رقميا شاملا عن ظهور التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق أمام انبي مؤخرا بعد مشاركته في المباراة والتي جاءت بعد غياب امتد الي عشر أشهر بسبب الإصابة بوتر أكيلس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش غدا الإثنين فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر .

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ستاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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