المؤبد لأمين مخازن لاتهامه باختلاس عهدة أدوية بقيمة نصف مليون جنيه

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لأمين مخازن لاتهامه باختلاس عهدة أدوية كانت بحيازته، وتقدر قيمتها بإجمالي مبلغ 344925 جنيهًا، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، ووكيل النيابة الكلية مروان شكشوك وأمانة السر عاصم طايل.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد أ ي أ ه" ٣٤ سنة - أمين مخزن مستودع القاهرة الإقليمي بقطاع التخزين المركزي التجاري بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، مقيم ش الورشة طريق كفر طهرمس - بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، في الجناية رقم ٣٠٥٠٣ لسنة ۲۰۲٤ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٤١٦ لسنة ٢٠٤ كلي جنوب بنها، لأنه في غضون الفترة من ١ / ٧ / ۲۰۲۲ حتى ٣٠ / ٦ / ۲۰۲۳ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية بصفته موظف عام وأمينا على الودائع (أمين مخزن مستودع القاهرة الإقليمي بقطاع التخزين المركزي التجاري) التابع للشركة المصرية لتجارة الأدوية وهي إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة ١١٩ من قانون العقوبات، اختلس أدوية تقدر قيمتها بإجمالي مبلغ (٣٤٤٩٢٥,٨٥ ثلاثمائة وأربعة وأربعين ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرين جنيها وخمسة وثمانين قرشا) المملوكة للشركة جهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته وسلمت إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان، بأن قام باستلام تلك الأدوية لحفظها داخل المخزن عهدته لحين صرفها وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة إلا إنه اختلسها لنفسه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.