تجديد حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين في شبرا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة شبرا مصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة شبرا، لممارستهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

وضبط بحوزة المتهمين فرد خرطوش، سلاح أبيض، وهاتف محمول مجهول المصدر.

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل صيانة هواتف محمولة – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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