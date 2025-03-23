انخفاض ملحوظ في أسعار السمن الصناعي بالأسواق

أسعار السمن الصناعي في الأسواق، سجل سعر كيلو السمن الصناعي انخفاضًا في الأسواق، بالتزامن مع العروض والتخفيضات التي قدمتها الشركات والمحال التجارية على أسعار السمنة؛ بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء السمنة مع موسم إعداد كعك عيد الفطر المبارك.

أسعار السمن الصناعي في الأسواق، فيتو



أسعار السمنة الصناعي في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السمن الصناعي في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها، وذلك وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ في السطور الآتية:

أسعار السمن الصناعي في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار السمن الصناعي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

انخفض سعر السمن الصناعي بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، إذ يبلغ متوسط سعر السمن الصناعي نحو 107.7 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو السمن الصناعي ما بين 60 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

أسعار السمن الصناعي في الأسواق، فيتو

أسعار سمن الهانم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الهانم انخفض بنحو جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الهانم نحو 108.1 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الهانم ما بين 65 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

أسعار سمن النخلتين في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن النخلتين انخفض بنحو 16 جنيها مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن النخلتين نحو 93.3 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن النخلتين ما بين 68 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

أسعار السمن الصناعي في الأسواق، فيتو

أسعار سمن الشمس الذهبية في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الشمس الذهبية انخفض بنحو 8 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الشمس الذهبية نحو 90 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الشمس الذهبية ما بين 45 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

أسعار سمن روابي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن روابي انخفض بنحو جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن روابي نحو 113 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن روابي ما بين 70 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

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