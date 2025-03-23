ساويرس يعلق على رسالة سياسي إماراتي بشأن ذكرى رحيل سعود الفيصل

علق رجل الأعمال، مهندس نجيب ساويرس، على رسالة وزير خارجية الإمارات السابق أنور قرقاش، في ذكرى رحيل الأمير الراحل سعود الفيصل، مؤكدًا أن عائلة الفيصل كلها تتمتع بأدب وتواضع وبساطة، وأن العائلة كلها تتمتع بنفس الخصال والتربية الملكية.

تعليق ساويرس على رسالة قرقاش بشأن سعود الفيصل



جاء ذلك ردًا على السياسي الإماراتي ووزير دولة الإمارات السابق للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الذي أثنى على الأمير الراحل سعود الفيصل، في ذكرى رحيله، ووصفه بأنه جمع بين الذكاء والحضور الجميل والحكمة.

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على ذكرى رحيل الأمير سعود الفيصل فقال: "العائلة كلها نفس الخصال وتربية ملكية وذوق وأدب متناهي وتواضع ببساطة.. يفخر الإنسان بمعرفتهم، الأمير خالد الفيصل والأمير تركي الفيصل أخوته.. حتي الجيل الثانى نفس الخصال.. باركهم الله جميعا".



وقال الدكتور أنور قرقاش في رسالته عن ذكرى رحيل الأمير سعود الفيصل: “ رحم الله الأمير سعود الفيصل في ذكرى رحيله. جمع بين الذكاء والحضور الجميل والحكمة، عرفته في المؤتمرات وجولات التنسيق الدبلوماسي بين السعودية والإمارات، فكان صاحب فكر ورؤية، ولم يبخل برأي أو مشورة. قامة دبلوماسية غابت وبقى عملها”.

سعود الفيصل 40 عامًا في وزارة الخارجية



الجدير بالذكر أن الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، المعروف باسم سعود الفيصل ولد في 2 يناير 1940، وتوفي في 22 رمضان 1436هـ، وهو سياسي ودبلوماسي سعودي مشهود له بالحنكة والرأي السديد، وهو ثالث وزير للخارجية السعودية، حيث تولي منصب وزير خارجية السعودية في الفترة من 1975 حتى 2015، فكان وزير الخارجية الأطول خدمة في العالم العربي والدبلوماسية العربية.

الأمير الراحل سعود الفيصل، فيتو



واضطلع الأمير الفيصل بدور دبلوماسي في العديد من القضايا العربية، ورأَس وفد السعودية في العديد من الاجتماعات الخاصة بالقمم العربية والإسلامية، نيابة عن ملك الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى رئاسته الدائمة لوفد السعودية للاجتماعات الخاصة بوزراء الخارجية العرب والمسلمين، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية للفترة التي قضاها وزيرًا للخارجية.



استمر الأمير سعود الفيصل في منصبه لمدة حوالي 40 عامًا، وهي أطول فترة يقضيها وزير للخارجية في منصبه على مستوى العالم. وعاصر عهد أربعة ملوك، هم الملك خالد، والملك فهد، والملك عبد الله، والملك سلمان.



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