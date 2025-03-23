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محافظات

اندلاع حريق في معرض «أهلًا رمضان» بالمنيا دون خسائر بشرية

حريق معرض اهلا رمضان
حريق معرض اهلا رمضان في ملوي جنوب المنيا

اندلع حريق في مخيم معرض «أهلا رمضان» بحي جنوب مدينة ملوي في محافظة المنيا، دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية. 

حريق يندلع في معرض «أهلا رمضان» بملوي دون خسائر بشرية

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد باندلاع الحريق في ظروف غامضة، وعلى الفور، انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت الفرق من إخماده سريعًا. 

حريق معرض أهلا رمضان بملوي

وسجل الحريق أضرارًا كبيرة وخسائر فادحة للسلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الأمر.

حريق ضخم معرض أهلا رمضان بملوي

جدير بالذكر أن الحماية المدنية كانت قد نجحت في السيطرة على حريق مماثل في نفس المعرض يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2023، مما يجعله الحريق الثاني الذي يتعرض له هذا المعرض.

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