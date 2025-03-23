محلية البياضية في الأقصر تزيل تعديات بمساحة 275 مترا (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور عبد الخالق حسين،حملة لاسترداد مساحة 275 مترا مربعا (أراض زراعية).

حملة ازالات الموجة 25



وتم إزالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 100 متر تقريبًا بنجع الشيخ بمركز، ومساحة 175 مترا تقريبًا بقرية البغدادي، كما تم تسليم الأرض لرؤساء القرى وتحرير محضر تنفيذ الإزالات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، ومصادرة مواد البناء .

قاد الحملة صالح غانم نائب رئيس المركز، وبحضور المسئول الفنى للإزالات بالإدارة الهندسية، وبحضور المختصين بالجمعية الزراعية، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين.

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