الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الأقصر تكثف حملاتها لمتابعة صرف الدعم الإضافي

أثناء الحملة،فيتو
أثناء الحملة،فيتو

قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بشن حملات صباحية ومسائية لمتابعة الصرف السريع للسلع الغذائية للدعم الإضافي للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات التموينية. 

الدعم الإضافي على بطاقات التموين 


واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن صرف السلع يتم بسلاسة ويسر وبدون أي معوقات للمواطنين المستحقين، مؤكدا على تكثيف الحملات على المخابز الافرنجي والحلواني لبدء موسم تصنيع وبيع كعك العيد ومشتملاته من المصنعات التي تستهدف الرقابة عليها من حيث المكونات وطريقة العرض والإعلان عن الأسعار وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف عمليات الرقابة والتفتيش الدوري لضمان انتظام صرف السلع الغذائية الخاصة بالمنحة الاستثنائية على البطاقات التموينية، المتمثلة في الدعم الإضافي الذي أقره مجلس الوزراء، للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات التموينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر تموين الاقصر الدعم الإضافي بطاقات التموين

مواد متعلقة

محلية أرمنت غرب الأقصر تسترد 231 ألف متر مربع أراض زراعية (صور)

محلية البياضية في الأقصر تزيل تعديات بمساحة 275 مترا (صور)

تعليم الأقصر تبحث احتياجات طالبات مدرسة المتفوقين

الأكثر قراءة

تأييد حبس تربى 15 سنة نبش قبر ممرضة وانتهك حرمات الموتى فى حلوان

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

تنفذها أمريكا بقوة وسرعة، توفيق عكاشة يكشف سر خريطة الشرق الأوسط الجديدة

الحوثيون يشتبكون مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية بالبحر الأحمر

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث ببورصة الدواجن

والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر لمواجهة سيراليون

منوعات

المزيد

شرطة فلوريدا تستعيد أقراط ماسية ابتلعها لص

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

شاب يسأل: إزاي نصدق المعجزات اللي في القرآن واحنا مشفنهاش؟ علي جمعة يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية