تموين الأقصر تكثف حملاتها لمتابعة صرف الدعم الإضافي

قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بشن حملات صباحية ومسائية لمتابعة الصرف السريع للسلع الغذائية للدعم الإضافي للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات التموينية.

الدعم الإضافي على بطاقات التموين



واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن صرف السلع يتم بسلاسة ويسر وبدون أي معوقات للمواطنين المستحقين، مؤكدا على تكثيف الحملات على المخابز الافرنجي والحلواني لبدء موسم تصنيع وبيع كعك العيد ومشتملاته من المصنعات التي تستهدف الرقابة عليها من حيث المكونات وطريقة العرض والإعلان عن الأسعار وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف عمليات الرقابة والتفتيش الدوري لضمان انتظام صرف السلع الغذائية الخاصة بالمنحة الاستثنائية على البطاقات التموينية، المتمثلة في الدعم الإضافي الذي أقره مجلس الوزراء، للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات التموينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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