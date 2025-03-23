الأحد 23 مارس 2025
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اقتصاد

بنك القاهرة يجري تجربة إخلاء ناجحة للتأكد من سلامة منظومة الطوارئ

جانب من الخطة
جانب من الخطة

أجرى بنك القاهرة اليوم الأحد، تجربة إخلاء ناجحة، فى إطار الالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والمهنية، للتأكد من سلامة وكفاءة منظومة الطوارئ بمقر البنك حفاظًا على سلامة العاملين بالبنك والسادة العملاء.
 
تم إجراء التجربة بصورة مفاجئة حيث تم إطلاق جرس الإنذار والإعلان عن وجود حدث طارئ بأحد طوابق المقر الرئيسى للبنك بمدينة نصر، وتم إخلاء كافة المتواجدين بالمبنى باستخدام مخارج الطوارئ المجهزة والمعدة لهذا الغرض، والتوجه لنقط التجميع المعدة لذلك الغرض – وعقب الانتهاء من بنجاح الخطة والتأكد من وجود جميع العاملين بنقطة التجمع، وتم توجيه جميع الموظفين للعودة مرة أخرى إلى مكاتبهم لاستئناف العمل.

وفي هذا السياق، صرّح اللواء الدكتور هشام توفيق مدير عام قطاع الأمن بالبنك، قائلًا: "نولي في بنك القاهرة أهمية قصوى لتوفير بيئة عمل آمنة وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمن. وتأتي هذه التجارب الدورية لتعزيز جاهزية فرق العمل لمواجهة أي طارئ، وضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بكفاءة وسرعة، بما يحقق الحماية الكاملة لموظفينا وعملائنا على حد سواء".

يأتي الهدف من إجراء تجربة الإخلاء بالبنك التأكد من توفير أقصى سبل السلامة والحماية للعاملين في البنك والعملاء، حيث تسهم تلك التجارب في تعريف رجال الأمن وأمناء الحريق بالطرق الفعالة للتدخل في حالات الطوارئ وتدريبهم على مواجهة الحوادث التي قد تحدث لا قدر الله وإعطائهم صورة واضحة لكيفية التصرف في حالات الطوارئ، حيث اعتاد قطاع الأمن بالبنك على إجراء سيناريوهات مختلفة لتجربة الإخلاء لجميع مقرات البنك على فترات مختلفة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالبنك والجهات المختصة  بوزارة الداخلية بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة لبيئة العمل سواء للعملاء والعاملين وضمان استمرارية الأعمال في حالة وجود أي طارئ.  

 

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الامن والسلامة بنك القاهرة حالات الطواريء معايير السلامة والجودة وزارة الداخلية

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