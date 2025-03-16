الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.

تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية 

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة قنا على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل القطاعات الحكومية والخاصة، وترسيخ بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحافظ على المنشآت.

كما جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية. 
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.

التفتيش على المنشآت بقنا

كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.

وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الحماية المدنية بقنا حازم عمر نائب محافظ قنا قنا محافظة قنا محافظ قنا نائب محافظ قنا

مواد متعلقة

إجراء 14 قسطرة قلبية خلال 24 ساعة بمستشفى قنا العام (صور)

إصابة شخصين إثر حريق شب بمنزل فى قنا

مدير مستشفى قنا العام يوزع فوانيس رمضان على الأطفال بوحدة الغسيل الكلوي (صور)

نائب محافظ قنا يتفقد مصابي حادث تصادم دشنا

الأكثر قراءة

بيان الانسحاب من الدوري يتصدر، الأهلوية يطالبون إدارتهم بتنفيذه

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

أخفتها إثيوبيا ورصدتها ناسا، باحث يكشف حرائق غير مسبوقة قرب سد النهضة

أسعار الذهب،ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في تعاملات اليوم

ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، شاهد شكل "طاولات" باعة الموسكي بعد التطوير

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

منوعات

المزيد

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: هل الدعاء يغير القدر؟ وعلي جمعة: لو مكتوب باللون الأحمر ممكن

دار الإفتاء توضح حكم حشو الأسنان وتنظيفها وحقنها بالمخدر أثناء الصيام

شاب يسأل: ليه ربنا معملش زوجة وعيلة؟! وعلي جمعة يقدم إجابة تفصيلية

المزيد
الجريدة الرسمية