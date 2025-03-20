الخميس 20 مارس 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

الأقصر
الأقصر

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، توجيهاته برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة، لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد، وبناء على التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن التغيرات المناخية المتوقعة.

سوء الأحوال الجوية اليوم 


وأكد محافظ الأقصر ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرعة التعامل مع تداعيات الطقس غير المستقر، مشددا على تكثيف جهود كافة الأجهزة المعنية للحفاظ على حركة المرور وانسيابية الطرق.


أوضح محسن الشامى مدير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، أن محافظ الأقصر وجّه بأهمية المتابعة المستمرة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب غرف العمليات بالمديريات التي تعمل على مدار الساعة لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري معها.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة اللحظية لحالة الطقس لضمان الجاهزية التامة لمواجهة أي تغيرات مفاجئة، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، بما في ذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور والحماية المدنية وشركة الكهرباء، لضمان سرعة التدخل وحل أي مشكلات قد تنتج عن التقلبات الجوية.

وأكد أن المحافظة تتابع عن كثب التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، مع استمرار التواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والتقليل من الآثار السلبية لسوء الأحوال الجوية.

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