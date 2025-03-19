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حوادث

الداخلية تواصل مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر مضان

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية ، فعاليات مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر مضان المبارك  لتوفيرالسلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بتخفيضات 40%.

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وحددت وزارة الداخلية، خريطة المنافذ والأسواق التجارية الكبرى  على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية للتوسع فى أعداد المنافذ المشاركة لتصل إلى 2354 منفذ وسرادق وسلسلة تجارية بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

منافذ أمان لتوفير السلع 

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة للوزارة توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال 1168 منفذ ثابت ومتحرك وسرادق بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة على مستوى الجمهورية.. وذلك كما هو موضح على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية ().

ويأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

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مبادرة كلنا واحد الادارة العامة لمباحث التموين جهود وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية سلاسل بيع السلع بأسعار مخفضة

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