قلق في بيراميدز بعد إصابة إبراهيم عادل

حالة من القلق والحزن انتابت الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بعد تأكد إصابة إبراهيم عادل لاعب الفريق ومنتخب مصر.

إصابة إبراهيم عادل

وأثبتت الأشعة التي خضع لها إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، وجود شد من الدرجة الثانية بالعضلات الضامة.

وتقرر خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب لصعوبة لحاقه بمباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

ويعد إبراهيم عادل من العناصر الأساسية للفريق الذي يستعد لخوض العديد من المباريات المحلية بالدوري الذي يتصدر قمته وأيضا كأس مصر وكأس الرابطة والافريقية حيث ينتظره لقاء هام امام الجيش الملكي وهو ما ادي الي غضب الجهاز الفني للفريق السماوي

وتواصل الجهاز الطبي لفريق بيراميدز مع نظيره لمنتخب مصر للتنسيق وخضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة القادمة مع الفريق السماوي لاسيما بعد خروجه من معسكر الفراعنة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه منتخب سيراليون، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة



تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.



منتخب مصر يفوز على إثيوبيا بثنائية



حقق منتخب مصر الوطني فوزًا مستحقًّا على حساب إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب العربي زوالي الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

هدفا منتخب مصر أمام إثيوبيا



وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 31 في مرمى إثيوبيا ثم سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 40.

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