بيراميدز يواجه الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر، التاريخ يرجح كفة السماوي

كأس عاصمة مصر، يحل بيراميدز ضيفا أمام الإسماعيلي على ستاد الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة رابطة الأندية المصرية “ كأس عاصمة مصر”.

وسبق والتقى بيراميدز والإسماعيلي 17 مرة فاز السماوي في 9 مباريات مقابل 4 مباريات فوز للإسماعيلي وتعادل في 4 مباريات

مواجهات الإسماعيلي وبيراميدز

وواجه فريق الإسماعيلي نظيره بيراميدز بمسماه القديم (الأسيوطي) 4 مرات وحقق الدراويش الانتصار في ثلاث مواجهات وتعادل الفريقين في لقاء وحيد.

كما واجه فريق بيراميدز بمسماه الحالي الإسماعيلي في 13 مباراة فاز الإسماعيلي في مباراة وحيدة، بينما فاز فريق بيراميدز في 9 مباريات وتعادلا في 3 مباريات.

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

ويلتقي فريقا الإسماعيلي وبيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الاسماعيلي ضد بيراميدز في كأس الرابطة

وتنقل مباراة بيراميدز والإسماعيلي في كأس الرابطة عبر قناة أون سبورت 2.

ويتواجد فريقا بيراميدز والإسماعيلي في المجموعة الرابعة من كأس رابطة الأندية والتي تضم الاتحاد السكندري وحرس الحدود.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الإسماعيلي بالمركز الثالث بدون نقاط.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي، المقرر لها اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية (كأس عاصمة مصر).

حكم مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية

حكم ساحة: إبراهيم محمد.

حكم مساعد 1: أحمد صلاح.

حكم مساعد 2: محمد علي توفيق.

حكم رابع: أحمد جمال.

حكم تقنية الفيديو: مصطفى مدحت.

حكم مساعد تقنية فيديو: أحمد حامد فهيم

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

سيراميكا - غزل المحلة 3_0

مودرن سبورت - سموحة 2_0

الأحد 23 مارس

9:30 الإسماعيلي - بيراميدز

9:30 الاتحاد السكندري - حرس الحدود

9:30 بتروجت - الزمالك

الاثنين 24 مارس

9:30 إنبي - فاركو

9:30 طلائع الجيش - الأهلي

9:30 البنك الأهلي - المصري البورسعيدي

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