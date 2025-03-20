الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 66 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 66، الصادر في 20 مارس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
-قرارات وزارة العدل بشأن بشأن إنشاء مكتب للترجمة بالغردقة، يتبع مكتب الشهر العقاري بالبحر الأحمـر، ويكـون مقـره بمجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق شارع السلام، بمدينـة الغردقـة، ويختص بجميع اختصاصات الإدارة العامة للترجمة المنصوص عليها بقـرار وزيـر العدل رقم 777 لسنة 1974 المعدل.

وقرار إنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات المتكامـل بالقيـادة الاسـتراتيجية ) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القـاهرة.

قرار وزارة النقل بالترخيص لشركة أبـوقير للأسـمدة والـصناعات الكيماويـة بتـشغيل وإدارة المرسى البحرى الواقع بمنطقة خليج أبو قير بغرض استقبال السفن لـشحن وتـصدير فائض الأمونيا.

قرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري الموسم الصيفي 2025، حيث يقضي القرار بعدم جواز زراعة أصناف من القطن في الموسم الصيفي 2025 تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة.


وتحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن المصري (مناطق الإكثار) في الموسم الصيفي 2025.


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 63 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 62 بجريدة الوقائع المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اهم القرارات الحكومية اليوم أهم القرارات الحكومية جريدة الوقائع المصرية قرارات وزارة العدل وزارة النقل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

مواد متعلقة

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 63 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 62 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 59 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 57 بجريدة الوقائع المصرية

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: مستند يبرئ الجبلاية من أزمة القمة.. واللجنة الأولمبية تكتشف مفاجأة تقلب الموازين! وتوجه اللوم لهؤلاء!

لو شخص طلب من أقاربه يشهدوا بالحق فرفضوا الشهادة فقاطعهم فهل يكون قاطع رحم؟ علي جمعة يرد

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

البيضاء ترتفع، أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 مارس 2025 (آخر تحديث)

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

منوعات

المزيد

رقم قياسي عالمي، روسية تسبح 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غوص

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم

البيضاء ترتفع، أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 مارس 2025 (آخر تحديث)

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

لو شخص طلب من أقاربه يشهدوا بالحق فرفضوا الشهادة فقاطعهم فهل يكون قاطع رحم؟ علي جمعة يرد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

هل صلة الرحم بالزيارة فقط؟ وليه بيتقال إن السوشيال ميديا بتبعد الناس عن بعض؟ جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية