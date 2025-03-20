أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 66 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 66، الصادر في 20 مارس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

-قرارات وزارة العدل بشأن بشأن إنشاء مكتب للترجمة بالغردقة، يتبع مكتب الشهر العقاري بالبحر الأحمـر، ويكـون مقـره بمجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق شارع السلام، بمدينـة الغردقـة، ويختص بجميع اختصاصات الإدارة العامة للترجمة المنصوص عليها بقـرار وزيـر العدل رقم 777 لسنة 1974 المعدل.

وقرار إنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات المتكامـل بالقيـادة الاسـتراتيجية ) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القـاهرة.

-وقرار وزارة النقل بالترخيص لشركة أبـوقير للأسـمدة والـصناعات الكيماويـة بتـشغيل وإدارة المرسى البحرى الواقع بمنطقة خليج أبو قير بغرض استقبال السفن لـشحن وتـصدير فائض الأمونيا.

-وقرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري الموسم الصيفي 2025، حيث يقضي القرار بعدم جواز زراعة أصناف من القطن في الموسم الصيفي 2025 تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة.

وتحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن المصري (مناطق الإكثار) في الموسم الصيفي 2025.





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